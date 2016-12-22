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Криминал | Двое пензенцев пытались привезти из Москвы героин в желудках

22.12.2016|17:37
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В Мокшанском районном суде оглашен приговор двум 34-летним жителям Пензы. Они признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

В сентябре этого года приятели заняли деньги в микрофинансовой организации и отправились в Москву. Там они приобрели у наркодилера почти 57 граммов героина.

Подельники заранее продумали, как скрыть криминальный груз от стражей порядка. Они поделили наркотик между собой, упаковали в герметические свертки и проглотили их.

Но до дома пензенцы так и не добрались. В Мокшанском районе их задержали сотрудники областного управления ФСБ, которые изъяли наркотик из желудков курьеров.

«Суд приговорил одного из них к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, второго - к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Каждому из мужчин также ограничена свобода на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|22.12.2016 19:55|

Но до дома пензенцы так и не добрались. В Мокшанском районе их задержали сотрудники областного управления ФСБ, которые изъяли наркотик из желудков курьеров.

Молодцы, силовики. Сочувствую дельцам: как же им надо было тужиться, отправляя естественные надобности. А потом отмывать пакетики от дерьма собственными ручками. Пора в тюрягу, там будет время для размышлений.

Гость|22.12.2016 20:56|

Интересно как вытащили этот героин из желудка и живота эти сотрудники антинаркотической безопасности их что ли зондом изьяли из живота, ведь как известно живот самое надежное место для всяких наркотиков,а если они бы полезли туда то нашли бы переваренные остатки наркотиков. Это вообще будет для этих двоих капец и несколько лет в тюрьме.

Гость|22.12.2016 21:43|

А что с микрофинансовой организацией, проценты будут расти?

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