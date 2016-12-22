22.12.2016 | 17:37

В Мокшанском районном суде оглашен приговор двум 34-летним жителям Пензы. Они признаны виновными в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

В сентябре этого года приятели заняли деньги в микрофинансовой организации и отправились в Москву. Там они приобрели у наркодилера почти 57 граммов героина.

Подельники заранее продумали, как скрыть криминальный груз от стражей порядка. Они поделили наркотик между собой, упаковали в герметические свертки и проглотили их.

Но до дома пензенцы так и не добрались. В Мокшанском районе их задержали сотрудники областного управления ФСБ, которые изъяли наркотик из желудков курьеров.

«Суд приговорил одного из них к 5 годам 6 месяцам колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год, второго - к 3 годам 6 месяцам исправительной колонии общего режима. Каждому из мужчин также ограничена свобода на 1 год. Приговор в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.