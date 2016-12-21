В Зареченском суде огласили приговор по уголовному делу в отношении организованной группы в составе пяти жителей закрытого города, в числе которых 35-летний лидер и четверо членов в возрасте от 25 до 36 лет.
С августа 2013 по февраль 2015 года мужчины совершили на территории Пензы и Заречного ряд преступлений. Они занимались вымогательством и разбоем, применяя насилие и угрозы. Их орудиями пыток были электрошокер, телевизионный кабель и даже металлический фонарик, а добычей - деньги, сотовые телефоны, компьютеры и другое имущество.
Лидеру организованной группы назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы и ограничения свободы сроком на 1 год после выхода из тюрьмы. Остальные преступники проведут за решеткой от 7 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев. Все они будут находиться в исправительной колонии строгого режима.
«Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.
Пойдут под покровительство угодника.
Мы раз-бо-бо-бо-бойники, Разбойники, разбойники, Пиф-паф, и вы покойники, Покойники, покойники, Пиф-паф, и вы покойники, Покойники, покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет,
Разбойники должны сидеть в тюрьме. Жеглов.