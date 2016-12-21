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Криминал | Пять зареченских разбойников отправятся в колонию строгого режима

21.12.2016|18:14
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В Зареченском суде огласили приговор по уголовному делу в отношении организованной группы в составе пяти жителей закрытого города, в числе которых 35-летний лидер и четверо членов в возрасте от 25 до 36 лет.

С августа 2013 по февраль 2015 года мужчины совершили на территории Пензы и Заречного ряд преступлений. Они занимались вымогательством и разбоем, применяя насилие и угрозы. Их орудиями пыток были электрошокер, телевизионный кабель и даже металлический фонарик, а добычей - деньги, сотовые телефоны, компьютеры и другое имущество.

Лидеру организованной группы назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы и ограничения свободы сроком на 1 год после выхода из тюрьмы. Остальные преступники проведут за решеткой от 7 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев. Все они будут находиться в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

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Гость|21.12.2016 19:18|

Пойдут под покровительство угодника.

Мы раз-бо-бо-бо-бойники, Разбойники, разбойники, Пиф-паф, и вы покойники, Покойники, покойники, Пиф-паф, и вы покойники, Покойники, покойники. А кто увидит нас, тот сразу ахнет,

Разбойники должны сидеть в тюрьме. Жеглов.

Гость|21.12.2016 19:31|

А какой из них теперь толк? Таких надо пожизненно на лесоповал...

Гость|21.12.2016 20:10|

пейте пиво в магазине разливного пива хмельная легенда ,рискуйте жизнью

Гость|21.12.2016 20:20|

Кто такие ? Фамилии в студию !

Гость|21.12.2016 20:29|

Кто там говорил что Заречный город высокой культуры .

Гость|21.12.2016 20:33|

Ну кто такие ? Фамилии,погремухи огласите !

Гость|21.12.2016 20:37|

Тригада

Гость|21.12.2016 20:41|

зато ЗАТО Заречный! "И мы еще боремся за звание города культуры быта". ТЬФУ!

Гость|21.12.2016 20:42|

Гость писал(a):

Ну кто такие ? Фамилии,погремухи огласите !
Погремуха меж ног у тебя, если есть конечно.

Гость|21.12.2016 20:45|

Не зря горели - хоть кого-то изловили.

Гость|21.12.2016 20:46|

Гость писал(a):

зато ЗАТО Заречный! "И мы еще боремся за звание города культуры быта". ТЬФУ!
Горд коммунистического труда

Гость|21.12.2016 22:58|

Так им, лиходеям! Тати ночные, удумали разбойничать!

Гость|22.12.2016 00:03|

Что вообще происходит?

Сначало в ситуации нужно разобраться, кто ещё и разбойник!

Думаете хоть, что пишите?

Или так, как стадо, что один пишет, другие подхватывают.

Гость|22.12.2016 02:45|

За кражу велосипедов зареченцы!

Гость|22.12.2016 08:17|

Ну и уроды.В кандалы и в Сибирь,мебель бы стала дешевле.

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Имя: Гость
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