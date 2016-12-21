21.12.2016 | 18:14

В Зареченском суде огласили приговор по уголовному делу в отношении организованной группы в составе пяти жителей закрытого города, в числе которых 35-летний лидер и четверо членов в возрасте от 25 до 36 лет.

С августа 2013 по февраль 2015 года мужчины совершили на территории Пензы и Заречного ряд преступлений. Они занимались вымогательством и разбоем, применяя насилие и угрозы. Их орудиями пыток были электрошокер, телевизионный кабель и даже металлический фонарик, а добычей - деньги, сотовые телефоны, компьютеры и другое имущество.

Лидеру организованной группы назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы и ограничения свободы сроком на 1 год после выхода из тюрьмы. Остальные преступники проведут за решеткой от 7 лет 6 месяцев до 9 лет 6 месяцев. Все они будут находиться в исправительной колонии строгого режима.

«Приговор суда в законную силу не вступил», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.