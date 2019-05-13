13.05.2019 | 09:11

Охрана окружающей среды - тема, которая становится все острее даже не с каждым годом, а с каждым днем. Любой школьник знает, что такое экология, волонтеры проводят всевозможные акции по очистке лесов и речных берегов, активисты расчищают и благоустраивают родники. Но этого недостаточно: политика защиты природы должна действовать на государственном уровне.

Именно эта сфера и отмечена в майском Указе Президента России 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». На основании указа был разработан национальный проект «Экология», рассчитанный на срок до 2024 года.

Он предусматривает несколько направлений деятельности. О том, как ряд из них реализуется в Пензенской области, ИА «ПензаИнформ» рассказал министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования региона Александр Москвин.

- Александр Иванович, Пензенская область участвует в четырех федеральных проектах в рамках национального проекта «Экология». На реализацию проекта «Сохранение лесов» региону в 2019 году выделено почти 40 млн рублей. На что будут направлены эти средства и какой эффект планируется получить?

- В первую очередь отмечу, что Пензенская область первой в России заключила государственные контракты по целевым субвенциям на реализацию федерального проекта «Сохранение лесов».

Самая большая сумма - 30 млн 838,7 тыс. рублей - направлена на приобретение техники и оборудования для защиты лесов от огня. В Лесопожарный центр уже поступили 359 ранцевых огнетушителей, в течение трех месяцев будут переданы 8 машин с оборудованием для патрулирования лесов.

Кроме того, на сэкономленные бюджетные средства в IV квартале будет приобретено дополнительное оборудование - бензопилы и несколько лесных плугов.

Еще одно направление - увеличение площадей, на которых ведутся работы в лесничествах региона. На эти цели направим 7 млн 539,5 тыс. рублей. На 137,4 га станут больше площади искусственного лесовосстановления, на 408,6 га - агротехнических уходов, на 497,9 га - осветления и прочистки лесных насаждений, на 28,8 га - ухода за лесосеменными плантациями.

481,5 тыс. пойдут на формирование запаса семян лесных растений. В этом году планируем заготовить более 80 кг семян сосны.

На 920,1 тыс. рублей закупили 5 лесных плугов и 4 лесных культиватора для Никольского и Юрсовского лесхозов. Для Никольского лесхоза приобретем еще два плуга и один культиватор.

- Восстановление лесов - одна из важнейших задач. Что делается в области в этом направлении и каких результатов мы достигнем к 2024 году?

- В этому году запланировано лесовосстановление на площади 1 214 га. На 559 га - искусственным способом, на 655 - естественным (при содействии специалистов лесного хозяйства).

Помимо этого, наше министерство ежегодно проводит акции по посадке леса. Посадочный материал для создания лесных культур выращивается в питомниках. В этом году - более 10 млн штук сеянцев.

Если вдруг в регионе случится неурожай сосны обыкновенной, то на этот случай создан страховой фонд. Его объем - 619 кг, что составляет двухгодичный запас.

В целом же по национальному проекту «Сохранение лесов» к 2024 году планируется на 100% восстановить все вырубленные, погибшие и поврежденные леса.

- В феврале 2019 года президент Владимир Путин в послании Федеральному Собранию уделил сбору и переработке коммунальных отходов особое внимание. Он назвал ситуацию самой болезненной темой и отметил, что мусорными проблемами на самом деле в нашей стране никогда не занимались.

Национальный проект «Экология» нацелен на эффективное обращение с отходами. В Пензенской области уже действуют региональные операторы, в сфере сбора и утилизации мусора наводится порядок. Какие еще направления реализации этого проекта запланированы?

- У нас твердые коммунальные отходы размещаются на 11 полигонах. Они расположены в Пензе, Кузнецке, Каменке, Сердобске, Городище, Шемышейке, Мокшане, Иссе, Бекове, Пачелме и Земетчине.

Разработан региональный проект «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами». Для создания такой системы требуется строительство 3 новых и реконструкция 4 действующих полигонов, строительство 6 мусоросортировочных комплексов и 15 мусороперегрузочных станций.

Как вы знаете, территория области разделена на четыре зоны деятельности региональных операторов. В Восточной и Западной работает ООО «Экопром», в Северной - ООО «Управление благоустройства и очистки», в Южной - ООО «Вторма+».

В Восточной зоне планируется модернизация действующего полигона твердых коммунальных отходов в Кузнецке и строительство мусоросортировочного комплекса мощностью 110 тыс. тонн/год.

В Западной в Нижнеломовском районе построят новый полигон с мусоросортировочным комплексом мощностью 52,8 тыс. тонн/год.

В Северной зоне в Бессоновском районе появится мусороперерабатывающий завод и полигон по захоронению отходов для Пензы, Заречного, Пензенского, Бессоновского и прилегающих районов. Его мощность составит 350 тысяч тонн в год. Это 57% от всего объема отходов в Пензенской области.

Кроме того, новый полигон с сортировочным комплексом будет оборудован в Иссинском районе.

В Южной зоне запланирована реконструкция полигона в Сердобске. Там же будет построен мусоросортировочный комплекс мощностью 52,8 тыс. тонн в год, а в Бековском районе - 25 тыс. тонн в год.

Эти мероприятия финансируются за счет средств региональных операторов и субсидий из федерального бюджета. Минлесхоз Пензенской области для получения субсидий уже направил заявки в Минприроды России на приобретение оборудования для комплексов в Сердобском, Бековском, Кузнецком и Нижнеломовском районах.

- Пензенская область вошла в федеральный проект «Чистая страна», который подразумевает ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года стихийных свалок. Что делается в этом направлении?

- Разработан региональный проект с таким же названием. Планируем ликвидировать 6 несанкционированных свалок в Никольском, Нижнеломовском, Белинском, Городищенском, Сердобском районах, а также полигон в Пензе.

В этом году началась разработка проектной документации по ликвидации свалки в Сердобске, действовавшей более четверти века - с 1978 по 2004 год.

Из областного бюджета выделено 12,5 млн рублей на разработку документации по ликвидации так называемых объектов накопленного экологического вреда. Отмечу, что эта сумма составляет 8% от общего финансирования. Еще 92% выделяет федеральный бюджет.

- Пензенская область также участвует в федеральном проекте «Сохранение уникальных водных объектов». Какие водоемы Сурского края считаются таковыми и в чем состоит их неповторимость? Нуждаются ли они в оздоровлении или достаточно лишь поддерживать их в том состоянии, в котором они сейчас находятся?

- Уже разработан и утвержден региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», подписано соглашение о его реализации с Министерством природных ресурсов и экологии РФ.

В 2019 году мы получим 8,78 млн рублей из федерального бюджета, которые пойдут на расчистку реки Колышлей - источник водоснабжения райцентра, а также пруда на реке Труев в районе санатория «Надежда» в Кузнецком районе – это популярное место отдыха. Общая протяженность расчищенных участков составит 6 км.

Еще у нас есть уникальный водный объект - река Пенза длиной 78 км, которая впадает в Суру. На ней расположены часть областного центра и поселок Мичуринский.

Очистка реки Пензы от илистых отложений никогда не проводилась. Из-за незначительных уклонов и небольшой скорости течения, а также на фоне антропогенного пресса русло обмелело и заросло, его дно превратилось в накопитель наносов.

Сейчас ведется подготовка обосновывающих материалов, необходимых для разработки проектной документации и последующего инициирования включения реки Пензы в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов».

Кроме того, начался конкурсный отбор подрядчика по разработке проектной документации по расчистке пруда у 6-й горбольницы в Пензе. Пруд был образован в 1984 году, когда на ручье без названия построили плотину. За все время существования водоема его ни разу не чистили, он сильно заилился, зарос кустарником и тростником.

Если пруд расчистить, то можно будет создать прекрасную зону отдыха для пензенцев, тем более что рядом расположены больница, школы, детсады, скверы, храм и другие многолюдные объекты.

Завершая разговор, отмечу, что сегодня защита окружающей среды - одна из самых актуальных задач. От нас зависит, на какой земле будут жить наши дети, внуки и правнуки, каким воздухом они будут дышать и какую воду пить. Наша страна должна стать зеленой и чистой. Именно на это нацелен национальный проект «Экология».