30.01.2019 | 12:37

Дмитрий Секерин, event-специалист широкого профиля, рассказал в интервью ИА «ПензаИнформ», какие свадьбы хотят пензенцы, что самое сложное в работе ведущего и с какими проблемами он сталкивается.

- Дмитрий, как вы пришли в свою профессию?

- Я родился в городе Пенза-19 (Заречный), и уже с детства меня привлекало внимание публики, поэтому в детском саду я был занят во всех сценках и спектаклях. В школьные годы участвовал в организации и проведении огромного количества мероприятий - мы просто жили в актовом зале!

Потом был университет строительный и «Алло, мы ищем таланты», где я выступал, будучи студентом 1-го курса. Этот конкурс предрешил мою судьбу, ведь после него меня пригласили на всероссийскую студвесну (огромное спасибо за это моим старшим коллегам Дмитрию Денисову и Вячеславу Краснову). Ну а чуть позже я попал в команду КВН «Вторая пара», с которой мы много выступали, и не только в Пензе.

Кстати, про учебу я не забывал. И, если бы меня не завалили на госэкзамене, у меня обязательно был бы красный диплом, но… Я не жалею ни о чем.

- Ваше имя или как минимум лицо знает, наверное, вся Пенза. Расскажите, чем вы сейчас живете?

- Главное мое достижение - это моя семья. А если говорить про работу – event-индустрию, то моя цель - счастливые лица гостей на празднике. Возможно, для кого-то я слишком толстый, для кого-то слишком громкий, для кого-то еще что-то, но если 60% гостей на мероприятии счастливы - это победа.

Также я являюсь спикером на многих российских и международных форумах для ведущих мероприятий. За это хотелось бы поблагодарить моего друга Илью Глебова, ведь именно он в 2014 году познакомил меня с большой аудиторией. Я выступал в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске, Омске, Казани, Уфе, Чебоксарах, Самаре, Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Новгороде, Воронеже, Симферополе, Саратове, Саранске и многих других городах.

- Дмитрий, разъясните, что такое event-индустрия?

- Event - это событие в широком понимании этого слова, в это понятие входит все, что создает у вас ощущение праздника, вызывает желание «отметить». Не стоит зацикливаться только на свадьбах, юбилеях и корпоративах, это понятие многогранно.

Я приведу лишь несколько примеров мероприятий, которые проводил: человек баню достроил, выход новой продукции на производстве, два генерала встретились - кстати, это мой маленький рекорд, я проводил мероприятие, где было всего 2 человека.

На самом деле события повсюду, они каждый день. Вот только праздновать или нет, решают уже сами люди. Мое дело – придумать, как это сделать.

- Насколько event-индустрия развита в нашем городе?

- Скажу так: сильнее, чем во многих других городах. У нас много классных специалистов, крутых идей и наработок, перспективы роста очень велики. Но при этом наши бюджеты на праздниках очень сильно отличаются от других городов и регионов, поэтому развитие практически незаметно.

У нас не принято выставлять на всеобщее обозрение, как ты умеешь гулять и веселиться (даже если у тебя есть на это средства), поэтому зачастую, когда заказывают мероприятие, то, если образно говорить, хотят полетать на воздушном шаре, а в итоге, как правило, запускают в небо воздушный шарик, зачастую даже не наполненный гелием.

- Насколько за последний десяток лет поменялось отношение людей к праздничным мероприятиям, торжествам, свадьбам?

- Очень сильно. Я связываю это с появлением огромного количества информации в Интернете, а также со сменой приоритетов.

Объясню. 10 лет назад приходили молодожены и говорили: были на свадьбе у Васьки, было круто, хотим так же! А сейчас: были на свадьбе у Васьки, было круто, хотим по-другому или хотим круче.

Раньше вопрос стоял один: какие у вас костюмы и какие конкурсы будете проводить. Сейчас больше внимания уделяют деталям, стали более осознанно подходить к подготовке праздников, начинают креативить - и все это благодаря Интернету.

А еще сейчас свадьбы более европейские, и я очень жду, когда на рынок Пензы выйдет компания или ведущий, который будет предлагать исконно русский вариант (поначалу будет тяжело, но потом попрет, я уверен).

- Тамада и ведущий - в чем разница?

- Тамада - это одна из составляющих ведущего. Ведущий - это и тамада, и мастер церемоний, и церемониймейстер, и МС, и еще много кто.

Одно жалко: такую роль, как тамада, у нас немного опошлили, и сейчас все стараются от нее открещиваться. Изначально это был человек, который умеет красиво произносить тосты, а у нас сейчас возникает стереотип: женщина со стихами и огромным количеством переодеваний.

Я не говорю, что переодевания - это плохо. Это просто неуместно на свадьбе, куда пришли люди, пожалуй, в самой красивой своей одежде, а их просят в Киркорова переодеться и потом сырым весь праздник сидеть, чтоб на несколько метров еще и «амбре» развеивалось.

Переодевайтесь на второй день свадьбы (я бы сам поучаствовал).

Я не хочу никого учить, но каждый раз, когда придумываю очередной конкурс, «примеряю» его на себя – буду ли я участвовать, нравится ли мне. И если на каждый вопрос отвечаю да, то вставляю конкурс в программу.

- Как пензенцы выбирают ведущих и компании по организации праздников?

- Раньше на 100% это было сарафанное радио: мама сказала, подруга шепнула, а бабка отговорила. Сейчас так примерно в 70% случаев, ведь, как я уже говорил, Интернет ворвался в нашу жизнь. Теперь обращают внимание на портфолио, внимательно читают отзывы (хотя зачастую там ничего не понятно: «было круто, ты просто суперведущий» - что это, о чем это? Это все равно что «купите телевизор, он классный»).

Еще сейчас смотрят на внешний вид, прическу, стиль общения и на цену. Для большинства это, к сожалению, главная составляющая, но винить в этом людей нельзя.

- Как заработать репутацию, стать известным? Важно ли постоянно «светиться» в соцсетях и на ТВ?

- Только со временем приходит опыт и авторитет, только с обучением – опыт. Нужно обучаться постоянно: читать, следить за другими специалистами.

И да, человек, который занимается event-услугами, должен быть всегда на виду, 24 часа в сутки. Лучше, когда у него две странички в соцсетях (одна личная, вторая – связанная исключительно с работой, важно их не путать). А еще лучше, когда у него не просто две страницы, а по две страницы в каждой известной соцсети.

ТВ - это бонус, и достаточно приятный, если предлагают - отказываться нельзя.

- Что самое сложное в работе ведущего?

- Баланс! На праздниках собираются разные люди с точки зрения и финансов, и уровня развития, и культуры поведения, и вероисповедания, и возраста в конце концов. И самое сложное – что весь праздник ты вертишься, как уж на сковородке: стараешься угодить всем, а это невозможно. Поэтому, как я уже говорил, если от 60 до 80% гостей довольны - это победа!

На мероприятии ведущий все время занимается гостями, а в перерывах на дискотеку проводит анализ и, исходя из его результатов, может перестроить программу.

Лично я могу не выпустить артистов в назначенное время, а задержать их, и возможно надолго. Если понимаю, что сейчас они просто неуместны.

- Какие проблемы чаще всего возникают?

- Уходит много времени на подготовку. Ежедневно. Зачастую на мероприятия ходят одни и те же люди, и, чтобы быть на коне, необходимо каждый раз чем-то удивлять: новым конкурсом или новой интерпретацией старого, либо новой видеофишкой, либо сюжетом (сценарием)… Это не то чтобы проблема, но нервов тратится много.

- Каков ваш распорядок дня, часто работаете всю ночь?

- Я в последнее время просыпаюсь рано - в 6:30, стараюсь все рабочие дела сделать до 15:00. В 15:30 забираю сына из детского сада и оставшееся время провожу с семьей. Это стало возможно только после того, как я пересмотрел свой распорядок, немного поработал над планированием дня. И конечно, у меня есть команда помощников, которая разгружает меня с массой рутинной работы (продвижение в соцсетях, реклама, созвон с артистами). Поэтому можно сказать, что я сейчас нахожусь в гармонии сам с собой.

- Как расставляете приоритеты - работа или семья?

- Баланс! Как в принципе и на мероприятиях. В связи с моим распорядком дня я могу уделять достаточно времени своей семье. И всем такого желаю. Я работаю много, не только на мероприятиях, но и в офисе и дома, однако делаю это быстро.

Когда тебе 25 лет, ты встречаешься с девушкой и проводишь мероприятия, это кажется каким-то приключением. Но в 36 лет, когда у тебя семья, дети (а у меня прекрасная жена Ирина и замечательный сын Сергей), ты понимаешь: это работа, это тяжелый труд.

Семья требует времени, и, наверное, я все-таки сделал выбор в ее пользу. Немного проиграл в количестве мероприятий, но зато выиграл в их качестве.

- Ваши планы на будущее?

- В моих планах предоставить людям возможность и инструменты для того, чтобы они сами могли организовывать свой праздник – легко, я бы даже сказал, играючи. Специально для этого мы разработали и создали мобильное приложение «Хочу праздник». Три его главные составляющие – это удобство, скорость и финансовая выгода (никаких посредников и переплат).

А вообще планов очень много - даже не на год и не на два, а на много лет вперед. Все только начинается, самое интересное еще впереди.