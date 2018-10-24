24.10.2018 | 09:26

Губернатор Иван Белозерцев требует от Министерства сельского хозяйства Пензенской области вести последовательную работу по насыщению рынка продукцией местных производителей. Это выгодно и жителям региона, которые получают возможность приобрести качественные продукты, и аграриям – для них это стимул к развитию.

О том, как выполняется поручение губернатора, а также об урожае, который получит область в 2018 году, и работе, проводимой с производителями для повышения показателей, ИА «ПензаИнформ» рассказал зампред областного правительства - министр сельского хозяйства Андрей Бурлаков.

- В этом году погодные условия были непростыми для аграриев: холодная весна, засушливое лето… Какой урожай ожидается собрать?

- К весенним полевым работам сельхозтоваропроизводители приступили позже в среднем на 14 дней по сравнению с прошлым годом. Несмотря на то что весна была холодная, а лето сухое, мы все равно получим неплохой урожай.

Прогноз по зерну был скорректирован, мы рассчитываем получить более 1 млн 700 тыс. тонн. В регионе средняя урожайность зерновых - 25,7 ц/га. По этому показателю у нас второе место в Приволжском федеральном округе.

Погодные условия внесли корректировку и в планируемые объемы производства сахарной свеклы, кукурузы на зерно.

На сегодняшний момент в регионе валовой сбор сахарной свеклы составляет 1 млн 373 тыс. тонн при средней урожайности 305 ц/га. Всего планируем получить более 1,6 млн тонн.

Аграрии ведут работы по уборке кукурузы на зерно. В области валовой сбор составляет 76 тыс. тонн, cредняя урожайность - 53 ц/га. По урожайности мы лидеры ПФО.

Валовой сбор подсолнечника на отчетную дату составляет 276 тыс. тонн при средней урожайности 18 ц/га.

У нас в регионе завершается уборка картофеля и овощной группы. Мы планируем получить в этом году более 105 тыс. тонн овощей при урожайности 170 ц/га, более 400 тыс. тонн картофеля при урожайности 140 ц/га, порядка 33 тыс. тонн плодово-ягодных культур при урожайности 71 ц/га.

- В регионе сложилась хорошая практика проведения семинаров для аграриев (например, в Оленевке на тему картофеля). Каковы результаты этих мероприятий?

- Да, действительно, такие мероприятия прижились среди наших сельхозтоваропроизводителей. На примере лучших хозяйств, причем как крупного, так и малого агробизнеса, мы демонстрируем лучшие практики. Аграрии охотно делятся опытом друг с другом и перенимают лучшее.

Результат таких мастер-классов, выездных семинаров, демонстраций, презентаций - это повышение производственных показателей. Ведь, проводя и организуя подобные мероприятия, на выходе мы хотим получить, чтобы предприятия АПК области вышли на качественно лучший уровень, чтобы предприниматели пересмотрели свою экономику, сделали свой бизнес более прибыльным, повысили свои производственные возможности, показатели.

Конечно же, результат - это знания, полученная информация. Дальше бизнес, просчитав возможные варианты, сам определяет, какое решение принять, перенимать ли опыт коллег.

- Губернатор не раз акцентировал внимание на необходимости проведения ярмарок, чтобы у населения была возможность приобрести местную продукцию по низким ценам. Сколько их было организовано и где, планируются ли еще какие-то крупные?

- Чтобы население области было гарантированно снабжено безопасным и качественным продовольствием, необходимо поддерживать местных товаропроизводителей. Поэтому мы занимаемся продвижением нашей продукции на потребительском рынке, его насыщением ею.

Для поддержки отечественного производителя и увеличения продаж в регионе действует 86 ярмарок всех форматов, в том числе 14 ярмарок ведут свою работу на территории Пензы. Адреса и режим работы всех ярмарок можно найти на нашем сайте в разделе «Потребительский рынок и сфера бытовых услуг» во вкладке «Ярмарочная торговля на территории Пензенской области».

Помимо традиционных продовольственных ярмарок, мы стали ежегодно организовывать сезонные ярмарки-фестивали, на которых продаются как продукты, так и товары для сезонных работ.

Этой осенью мы провели два фестиваля садовода, где представили саженцы, посадочный материал, оборудование - то есть все самое необходимое дачникам и садоводам.

Отмечу, что цены на таких ярмарках ниже рыночных, а ассортимент представляемой продукции довольно широкий.

Мы провели эти фестивали и мы получили высокую оценку от горожан. Ведь мероприятия оказались полезны и тем, у кого есть дачные участки, и тем, у кого их нет: люди приходили, чтобы приобрести местные фрукты, овощи.

Мы обязательно продолжим эту практику.

- Вы сказали о продвижении местных товаров. В торговых сетях сейчас тоже становится заметно больше продукции пензенского производства. Как вы выстраиваете взаимодействие с сетевиками, охотно ли они заключают договора на поставку местных товаров?

- Приятно отметить, что в нашем регионе мы находим правильный диалог с сетями всех уровней и те в свою очередь идут навстречу нашим производителям, рассматривая разные варианты и условия поставок.

Министерством сельского хозяйства Пензенской области на тесном сотрудничестве сетевых компаний с местными товаропроизводителями сделан главный акцент. К примеру, традиционной стала организация встреч представителей сетей и производителей, где последние максимально презентуют свою продукцию, демонстрируют возможности, потенциал. Торговым сетям в таких условиях гораздо легче принять решение по выстраиванию с тем или иным производителем дальнейших договорных отношений.

Сейчас мы наблюдаем, что пензенская продукция занимает все большее место на полках сетевых магазинов. Сетевыми торговыми компаниями уже заключено более 450 договоров на поставку продукции пензенских производителей.

Наши предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности полностью покрывают потребность сетей в хлебобулочной и молочной продукции, мясе птицы, свинине, говядине, кондитерских и колбасных изделиях, сахаре, полуфабрикатах, овощах и зелени.

- Недавно пензенская продукция была презентована на агропромышленной выставке «Золотая осень» в Москве, где область традиционно принимает участие. Как оценили наши товары?

- В этом году выставка «Золотая осень» была юбилейной, и наш регион достойно на ней выступил.

Для пензенских аграриев это агромероприятие является одним из главных событий года. Для них это возможность продемонстрировать свой потенциал и заявить о старте новых интересных проектов.

Так, на прошедшей выставке Пензенская область презентовала три инвестиционных проекта крупных агрохолдингов страны, которые реализуются на нашей территории.

На стенде были представлены проект по увеличению производства и переработки индейки до 155 тыс. тонн в убойном весе в год и строительству завода по глубокой переработке мяса ГК «Дамате», проект расширения производства молока до 80 тыс. тонн в год на молочно-товарных комплексах в Наровчатском и Нижнеломовском районах агрохолдинга «Русмолко», а также проект строительства 7 площадок откорма свиней с перспективой расширения до 10 площадок к 2022 году компании «Черкизово».

Помимо этого, мы продемонстрировали успешно реализуемый проект сети фермерских магазинов, опыт реализации фермерской экологически чистой продукции.

Что касается продуктов, то в этом году на выставке регион представил мясные, рыбные и колбасные изделия, сыры, молочную продукцию, кондитерские, хлебобулочные и мучные изделия, лимонады, соки, воды, напитки, пищевое яйцо, растительные масла, сахар, картофель, овощи, зеленные культуры, ягоды, фрукты, грибы, мед и продукцию отрасли пчеловодства.

Продукция пензенских товаропроизводителей получила медали и награды за высокое качество. Также была отмечена работа нашего аграрного университета по успешному обеспечению и развитию научного сопровождения отраслей АПК региона.

Добавлю, что само развитие агропромышленного комплекса Пензенской области положительно оценил Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

Правительство региона было удостоено одной из важных наград «Золотой осени» - Гран-при за вклад в развитие агропромышленной выставки. Также Пензенскую область отметили золотой медалью за поддержку малых форм хозяйствования и дипломом за эффективную реализацию мероприятий государственной поддержки малых форм хозяйствования. Золотых медалей удостоены всего три субъекта страны.

Получил награды и наш аграрный университет, представивший на конкурсную программу юбилейной выставки свои научные разработки. Семь проектов вуза получили золотые, серебряные и бронзовые медали.