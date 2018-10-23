23.10.2018 | 09:22

Губернатор Иван Белозерцев не раз акцентировал внимание на том, что медицинская помощь должна быть более доступной для населения.

«Нужно не отбиваться от людей, мол, у нас все хорошо, а разрешать проблемы на местах, записывать претензии граждан, внимательно их анализировать и принимать меры по устранению недостатков», - подчеркивал глава региона.

Выполняя его поручение, областной минздрав проводит различные массовые акции и мероприятия. Летом 2018 года одним из наиболее широкомасштабных стал проект «Марафон здоровья».

О том, как он был реализован, а также о результатах диспансеризации и мерах поддержки врачей в интервью ИА «ПензаИнформ» рассказал министр здравоохранения региона Владимир Стрючков. Ответил он и на актуальный вопрос, которым задаются многие пензенцы: нужно ли делать прививку от гриппа.

- Сколько человек поучаствовало в «Марафоне здоровья»? Какими оказались результаты?

- «Марафон здоровья» стал первым мероприятием такого масштаба, цель которого - охватить профилактикой все слои населения. Отличительная особенность проекта в том, что каждые выходные, начиная с 25 августа вплоть до конца сентября, специалисты работали на пяти площадках одновременно в разных микрорайонах Пензы. И все желающие, гуляя по городу, могли совместить приятное с полезным.

За дни проведения акции в августе и сентябре более 7 000 человек посетили разнообразные тематические площадки по основным актуальным вопросам сбережения здоровья. Их встречали и в скверах города, и в торговых центрах.

Результаты информационно-профилактических мероприятий подтверждают их необходимость и востребованность.

Более 50 человек, прошедших дерматоскопию, с признаками дисплазии родинки были направлены на дополнительное обследование к дерматологу или онкологу. Именно ранняя диагностика злокачественных новообразований позволяет увеличить шансы на положительный исход заболевания.

25 человек, прошедших флюорографию, направили на углубленное обследование с целью уточнения диагноза заболевания легких.

На площадке «Профилактика - это важно!» у 20% обследованных был зафиксирован повышенный уровень артериального давления, у 25% - гиперхолестеринемия и повышенный уровень глюкозы, 35% граждан имели избыточную массу тела.

Нередко встречались случаи небрежного отношения к своему здоровью. Например, при повышенном артериальном давлении человек, зная это, не обращается за медицинской помощью, думая, что это не столь важно.

Все желающие получили индивидуальные консультации врача по коррекции факторов риска и важности соблюдения назначений врача.

Помимо этого, посетители «Марафона здоровья» овладевали навыками оказания первой помощи, получали консультации специалистов лечебной физкультуры по разумной физической активности, психологов - по отказу от курения.

Разъяснительная работа была проделана масштабная - за время проведения акции распространили более 15 тысяч экземпляров тематического информационного материала.

Затрагивались не только вопросы профилактики заболеваний, но и первые симптомы инфаркта и инсульта, важность своевременного вызова скорой помощи и многое другое.

Безусловно, этот проект получит продолжение и в следующем году.

Что касается организации приемов врачей во дворах, то данный проект был реализован по поручению главы региона Ивана Александровича Белозерцева в качестве еще одного инструмента для информационно-разъяснительной и популяционной работы.

Люди могли задать вопросы, касающиеся электронной записи на прием к врачам в поликлинику, плановой госпитализации на стационарное лечение, оказания амбулаторно-поликлинической помощи, прохождения диспансеризации, вакцинации и другие, связанные с доступностью медицинских услуг. Смогли поднять проблемы, возникающие при взаимодействии со сферой здравоохранения.

- Важную роль в своевременном выявлении проблем с организмом играет диспансеризация. Сколько заболеваний было выявлено за время ее проведения в 2018 году? Что можно сказать об итогах диспансеризации этого года по сравнению с предыдущими?

- За 9 месяцев 2018 года диспансеризацию определенных групп взрослого населения прошли более 178 тысяч жителей Пензенской области – это 79% от запланированного количества.

Было выявлено 367 случаев новообразований, 456 случаев сахарного диабета, около 7 000 - болезней системы кровообращения и 694 случая болезней органов дыхания.

Хочу обратить внимание, что порядок диспансеризации этого года отличается от прошлого: помимо основного объема обследований, которые предлагаются пациенту с периодичностью 1 раз в 3 года, существуют обследования с периодичностью 1 раз в 2 года.

Дополнительно предлагается прохождение маммографии в следующих возрастах: 50, 52, 56, 58, 62, 64, 68, 70 лет, а также исследование кала на скрытую кровь для мужчин и женщин в возрастах 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73 года.

Эти изменения были внесены в порядок диспансеризации для улучшения диагностики онкологических заболеваний на ранней стадии.

- Ходит много споров о пользе прививок. Вы лично вместе со своим коллективом привились от гриппа. Какие доводы вы как медик можете привести в защиту вакцинации? И кому прививки противопоказаны?

- Да, я прививаюсь каждый год. Грипп - очень серьезное заболевание, дающее грозные осложнения вплоть до летального исхода.

У детей первого года жизни летальность составляет 0,88 на 100 тыс. случаев. У лиц старше 60 лет после перенесенного гриппа очень высокий риск развития осложнений болезней системы кровообращения, нарастания тяжести сердечно-сосудистой недостаточности.

Лишь в редких случаях у пациентов могут быть установлены противопоказания для вакцинации. Например, любая вакцинация не проводится в период острого заболевания или обострения хронического.

Если взять вакцину от гриппа, то противопоказание - это доказанная аллергическая реакция на куриный белок, который лежит в основе препарата.

Хотя наши аллергологи практически не дают отводов от прививок. Просто надо к прививке подготовиться. Если у человека пищевая аллергия, то надо отладить диету в течение недели и сделать прививку.

Но более конкретные рекомендации даст терапевт или педиатр. Поэтому перед прививкой обязателен осмотр у врача, фельдшера. Без медицинского осмотра прививка делаться не должна!

Вакцинация проводится в медицинской организации по месту прикрепления бесплатно.

Кстати, широкомасштабная предсезонная профилактика, проведенная в сентябре-декабре 2017 года, позволила ограничить распространение гриппа и обеспечить умеренный характер заболеваемости данной инфекцией. Было вакцинировано 48,1% постоянного населения области (более 643 тыс. жителей), неспецифической медикаментозной профилактикой охвачено 7% населения (93,2 тыс. жителей).

При отсутствии предсезонной иммунизации населения заболеваемость гриппом превысила бы 1 200,8 на 100 тыс. населения (фактическая заболеваемость гриппом составила 40,8 на 100 тыс.).

В отношении заболеваемости привитых следует сказать, что привитый может заболеть, но в таком случае заболевание протекает в легкой форме, без осложнений. Так, за январь - апрель 2018 года из лабораторно подтвержденных 566 случаев гриппа не были привиты 98,1% (т. е. заболели 11 человек из 566).

- В апреле в региональном минздраве было презентовано новое приложение по отслеживанию движения машин скорой помощи при вызове бригады. Пользуется ли оно популярностью среди жителей области?

- Мобильное приложение «Вызов скорой помощи» запущено с 1 июня 2018-го. Пензенская область стала одним из первых регионов в стране, где его внедрили.

На сегодняшний день приложение с PlayMarket загружено 1 310 раз. Активных установок (приложение установлено и работает) - 481. Принято вызовов через мобильное приложение - 47.

Всего отзывов по мобильному приложению в PlayMarket - 27, из них: 5 баллов - 23; 4 балла - 1; 3 балла - 1; 2 балла - 1; 1 балл - 2. Общая оценка - 4,6 из 5.

- В сентябре губернатор Иван Белозерцев высказывал идею о проработке мер поддержки врачей в малых городах области, где больницы не полностью укомплектованы кадрами. Что уже сделано в этом направлении?

- Рациональная кадровая политика, основанная на целевом обучении, трудоустройстве и социальной поддержке молодых специалистов – это один из приоритетов регионального здравоохранения.

Сейчас по целевым направлениям в медицинских вузах обучаются 1 093 студента. В том числе в пензенском медицинском институте за счет областного бюджета сформированы три группы врачей, выпуск первой состоится в 2019 году (38 врачей, затем два года - по 41 врачу).

Опыт работы региона по целевой подготовке кадров получил высокую оценку Правительства Российской Федерации. В 2016 году Пензенская область была выбрана пилотной площадкой для выработки новых квалификационных требований к специалистам со средним медицинским образованием.

Этот проект реализовали на базе трех больниц, в результате был выработан и предложен к внедрению стандарт подготовки кадров по специальности «медицинская сестра универсальная».

В государственном секторе работают 4 177 врачей и 11 780 средних медицинских работников, т. е. выдерживается рекомендованное соотношение врачей и медсестер 1:2,8.

В сравнении с 2016 годом обеспеченность врачами выросла с 29,9 до 32,5 на 10 тыс. человек, обеспеченность средними медработниками увеличилась с 90,0 до 90,4 на 10 тыс. человек.

Улучшение кадровой ситуации связано с ростом привлекательности профессии медика. Мы добиваемся этого за счет стойкой положительной динамики заработной платы, установления различных выплат и реализации программы «Земский доктор».

У нас в области трудится 321 врач, получивший выплату в 1 миллион рублей.

С начала реализации программы «Земский доктор» за счет областного бюджета отдельным категориям врачей были установлены единовременные денежные выплаты и выплаты в течение последующих трех лет.

В 2017 году выплаты получили 304 врача: по 150 тыс. руб. при трудоустройстве - 81 врач, по 50 тыс. руб. за 1-й отработанный год - 78 врачей, по 75 тыс. руб. за 2-й отработанный год - 83 врача, по 100 тыс. руб. за 3-й отработанный год - 62 врача.

С 2013 года аналогичные выплаты осуществляются врачам-педиатрам, прибывшим на работу в Пензу из других субъектов России. В 2017-м выплаты при трудоустройстве (150 тыс. руб.) получили двое, за 1-й отработанный год (50 тыс. руб.) - также двое, за 2-й отработанный год (75 тыс. руб.) - трое, за 3-й отработанный год (100 тыс. руб.) - также трое.

Еще в регионе установлены выплаты в размере 10 тыс. рублей за наем жилья. С 2013 года - врачам-педиатрам, прибывшим на работу в Пензу из других субъектов России, и на сегодняшний день 4 врача получают выплаты. С 2018 года - врачам-специалистам, которые закончили обучение по договорам о целевом обучении в интернатуре/ординатуре, заключенным после 9 августа 2017 года. 15 специалистов получают выплаты.

Благодаря различным мерам социальной поддержки из областного бюджета и программе «Земский доктор» за последние 5 лет в отрасль привлекли 382 врача, и их расчетный дефицит сократился в 2 раза. На сегодняшний день он составляет 512 человек.

Безусловно, основной стимул для привлечения и удержания специалистов в отрасли - это системный рост заработной платы в зависимости от показателей эффективности работы.

В государственных учреждениях здравоохранения мы обеспечили перевод медработников на эффективный контракт, установили критерии оценки эффективности труда практически по всем категориям медработников.

Наша область ежегодно достигает индикативного уровня заработной платы по всем категориям медицинского персонала.

С 2012 года зарплата врачей выросла с 24,8 тыс. рублей до 51,7 тыс. (в 2 раза), средних медработников - с 12,9 тыс. до 25,8 тыс. (в 2 раза), младших медработников - с 7,2 тыс. до 25,8 тыс. (в 3,6 раза).

И еще один немаловажный вопрос, от решения которого зависит стабилизация кадровой ситуации: обеспечение жильем. Сейчас правительство Пензенской области рассматривает вопрос о приобретении квартир для врачей-специалистов, нехватка которых является наиболее острой.

Планируется, что они будут получать служебные квартиры на пять-семь лет, по истечении которых жилье будет передано им в собственность.

Такая практика существует в федеральном кардиологическом центре в Пензе, и она доказала свою эффективность.

Региональные власти будут обеспечивать врачей жильем и работать над повышением зарплаты медиков.

- Кстати, о центре: в больнице № 6 планируется открыть второй региональный сосудистый центр. В ходе вашего визита в Санкт-Петербург была достигнута договоренность об обучении и стажировке врачей для этого учреждения в Национальном медицинском исследовательском центре имени Алмазова. Как это отразится на качестве оказываемой пензенцам помощи?

- Центр имени В. А. Алмазова является одним из ведущих в России по оказанию высококвалифицированной кардиологической и кардиохирургической помощи населению, выполнению научных исследований фундаментального и прикладного характера, подготовке научных кадров, повышению квалификации врачей. Исследования, проводимые там, имеют международное значение.

Обучаясь в этом центре, наши кардиологи, рентгенэндоваскулярные хирурги и другие специалисты укрепят теоретические знания и овладеют самыми современными методиками.

- В районах Пензенской области продолжают восстанавливать фельдшерско-акушерские пункты. Что было сделано в этом году и каковы планы на следующий?

- В 2018 году строятся три здания ФАПов в селах Голицыно Нижнеломовского района (там уже возведено), Старое Назимкино Шемышейского района и Мансуровка Неверкинского района, а также одно здание врачебной амбулатории в Большом Вьясе Лунинского района.

В 2019 году планируем построить амбулаторию в Верхней Елюзани Городищенского района и приобрести семь модульных зданий фельдшерско-акушерских пунктов для сел Павловка и Старая Селя Никольского района, Николаевка Иссинского района, Ростовка Каменского района, Чернозерье Мокшанского района, железнодорожных станций Ардым и Кривозеровка Пензенского района.