22.10.2018 | 16:25

С января 2019 года Пензенская область перейдет на цифровое эфирное телевидение. Цифровой сигнал доступен вне зависимости от удаленности и размера населенного пункта, а качество картинки и звука по сравнению с аналоговым ТВ у цифрового значительно выше.

У жителей региона в связи с этим переходом возникает много вопросов: придется ли покупать новый телевизор, поддерживающий нужный стандарт вещания, будет ли назначена абонентская плата, сколько каналов транслируется в «цифре».

ИА «ПензаИнформ» адресовало эти вопросы начальнику Управления информационных технологий и связи Пензенской области Алексею Костину и спешит ознакомить читателей с ответами.

- С 2019 года регион полностью перейдет на цифровое телевидение. Почему это произойдет, в чем преимущества цифрового ТВ перед аналоговым?

- Цифровое эфирное вещание делает доступными и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных телеканалов в высоком цифровом качестве. Сделать это на базе аналогового телевидения нельзя по причине высоких затрат на его содержание и модернизацию, а также ограниченности свободного радиочастотного ресурса.

Для миллионов россиян, и жителей Пензенской области в том числе, цифровое эфирное телевидение будет означать улучшение качества жизни и устранение информационного неравенства.

Объясню почему. Благодаря развитию технологий эфирной трансляции теперь в отдаленных местах вместо одного-трех телеканалов будет доступно до двадцати каналов в цифровом качестве. Цифровое эфирное вещание позволяет существенно повысить качество изображения и звука, экономить частотный ресурс, а также предоставляет возможность развития новых современных услуг.

- А что будет означать этот переход для обычного жителя Пензенской области? Что ему надо будет сделать?

- Для приема цифрового эфирного телевидения достаточно приобрести антенну дециметрового диапазона (коллективную или индивидуальную, наружную или комнатную – в зависимости от условий проживания).

Большинство современных телевизоров поддерживают стандарт вещания DVB-T2, в котором транслируются бесплатные мультиплексы. Так что для их владельцев покупка антенны станет единственной тратой.

Если же у жителя области телевизор старого образца, потребуется дополнительно купить и установить специальную цифровую приставку.

Нужно иметь в виду: приобретение пользовательского оборудования для приема цифрового эфирного сигнала – это разовая процедура.

Что касается цен, то стоимость дециметровой антенны начинается от 300 рублей, а цифровой приставки – от 700 рублей. Все это - антенна, приставка и соединительный антенный кабель – продается в магазинах, торгующих электроникой.

Я еще раз хочу подчеркнуть: минимальная стоимость всего необходимого оборудования укладывается примерно в 1 000 рублей.

- А вообще за цифровое телевидение надо будет платить?

- Преимущество цифрового эфирного телевидения РТРС – это отсутствие абонентской платы. То есть жителям региона не нужно заботиться о своевременной оплате, тратить время на заполнение квитанций, проверку «личного кабинета»… Им вообще не нужно подписывать договор.

Не потребуется и специальное приемное оборудование (декодеры, кабели, тарелки и т. д.). Телеканалы транслируются без кодирования, в свободном доступе.

- А сколько каналов будет доступно?

- Сегодня жители Пензенской области могут бесплатно смотреть цифровое эфирное телевидение. Во всех населенных пунктах области доступны в отличном качестве 10 программ пакета цифровых телеканалов РТРС-1, так называемый первый мультиплекс. Это Первый канал, «Россия-1», «Матч-ТВ», НТВ, «Петербург-5 канал» «Россия-К», «Россия-24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ-Центр», а также три радиоканала: «Вести-ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Уже к концу 2018 года жители Пензенской области получат возможность принимать и второй мультиплекс, это телеканалы СТС, ТНТ, РенТВ, «Пятница», «Спас», «Домашний», «Звезда», ТВ3, «Мир» и МузТВ.

- Ну а что будет с местными телеканалами, которые вещают в аналоге и не вошли в мультиплекс?

- В 2019 году прекратятся субсидии общероссийским обязательным общедоступным теле- и радиоканалам на распространение эфирного аналогового сигнала в населенных пунктах с численностью менее 100 тысяч жителей.

Но региональные телеканалы смогут продолжить вещание в аналоговом формате. Аналоговый формат сохранится до тех пор, пока в нем будет необходимость у вещателей.

- Если у жителей области возникнут вопросы о переходе на цифровое телевидение, куда им обращаться?

- Вопросы о подключении цифрового эфирного вещания можно круглосуточно задать по номеру федеральной горячей линии 8-800-220-2002. Это бесплатно.

Кроме того, вся информация о переходе Пензенской области на цифровое эфирное телевидение есть на официальном портале правительства Пензенской области по адресу pnzreg.ru/tsifrovoe-televidenie/.

Там можно почитать о том, как выбрать, установить и настроить антенну и приставку, подключить цифровое ТВ и обновлять программное обеспечение приставки.