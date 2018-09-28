28.09.2018 | 11:29

Сегодня в России пенсионными накоплениями управляют как государственный (ПФР), так и негосударственные фонды (НПФ). Сейчас в накопительной системе находятся пенсионные средства 76 миллионов человек - более 4,3 триллиона рублей.

С 2015 года в России действует государственная система страхования пенсионных накоплений. Если тот или иной НПФ становится банкротом или лишается лицензии, то пенсионные взносы гарантированно сохраняются. Однако при этом имеется риск потерять накопленные проценты.

Одна из самых распространенных жалоб, поступающих в Банк России, - перевод пенсионных накоплений без ведома граждан.

Расцвет деятельности недобросовестных агентов в России пришелся на 2016-2017 годы, хотя случаи «добровольно-принудительного» перевода пенсионных средств были известны гораздо раньше. Чтобы заполучить клиента в «свой» негосударственный пенсионный фонд (НПФ), агенты ходили по квартирам и убеждали людей подписать договор.

«В 2012 году мне позвонил 25-летний сын: «Мать, тут приходили какие-то агенты, и я подписал договор о том, что мои пенсионные деньги будут в частном фонде. Я правильно сделал?» - рассказала жительница Пензы Ольга Сергеевна.

По словам женщины, ее сын в силу возраста никогда не интересовался пенсионным законодательством, однако нежданные гости - молодой человек и девушка - сумели убедить его в том, что на счете в НПФ к старости у него будет сумма, которая позволит ему безбедно существовать на пенсии.

Одной из уловок, используемых представителями фондов, стал рассказ о том, что государство вот-вот заберет все пенсионные накопления. В качестве альтернативы пензенцам предлагалось перевести средства на «защищенный» счет в одном из НПФ.

Еще один способ перевода пенсионных накоплений - среди множества документов подсунуть гражданину соответствующий договор, который он подпишет, не читая.

«В 2009-м, когда россияне еще получали «письма счастья» из Пенсионного фонда, мне неожиданно пришел конверт из НПФ, о котором я даже не слышала. Я была изумлена, узнав, что мои средства теперь находятся не в государственном, а в частном фонде! Проанализировав ситуацию, я вспомнила, что годом раньше обращалась в фирму по трудоустройству и подписывала огромное количество документов. Наверняка среди этой кипы бумаг и был договор с частным пенсионным фондом», - поведала свою историю молодая пензячка Карина.

По словам девушки, она рассказала эту историю коллегам, и обнаружилось, что у одной из сотрудниц такая же ситуация, только договор она подписала, по всей вероятности, при покупке мобильного телефона в одном из салонов связи.

В принципе, в переходе из одного фонда в другой нет ничего страшного: можно вернуться обратно. Однако, во-первых, сделать это можно лишь раз в год. А во-вторых, есть большой минус, о котором многие граждане даже не подозревают. Для того чтобы накопились проценты, необходимо хранить средства в том или ином фонде не менее пяти лет. Если человек решит поменять фонд раньше этого срока, он лишится этого дохода.

Как сообщил в интервью ИА TagilCity директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России Кирилл Пронин, множество жалоб касается именно потери инвестиционного дохода при смене НПФ.

Однако с 2019 года в России начнет действовать новая схема перехода из одного пенсионного фонда в другой. По словам Кирилла Пронина, она будет совершенно прозрачной и позволит снизить количество незаконных переводов и потери инвестиционного дохода.

По новому закону с 1 января 2019 года при подаче заявления о смене фонда клиент будет проинформирован о сумме инвестиционного дохода, которую он потеряет. ПФР будет сообщать и прежнему, и новому фонду о факте подачи заявления о переходе. А отозвать такое заявление можно будет до конца календарного года, и тогда пенсионные накопления останутся в прежнем фонде.

«В конце 2013 года мы с мужем жили в коммуналке на улице Кулибина. У меня шел восьмой месяц беременности, я находилась дома, когда в нашу квартиру пришел незнакомый мужчина и начал стучаться во все двери. Я открыла, и он стал убеждать меня подать заявление на перевод пенсионных накоплений в НПФ. Обычно, прежде чем принять решение, я внимательно изучаю предложение. А этот дядечка так сумел меня уговорить, что я недолго думая написала заявления и от себя, и от имени мужа. Словно затмение нашло! Теперь жду, когда в конце этого года исполнится пять лет пребывания в этом НПФ, и буду переходить в другой фонд, который выберу уже самостоятельно», - рассказала 31-летняя Татьяна.

Для того чтобы подать заявление о смене фонда, вовсе не обязательно будет лично являться в эту организацию или искать ее представителя. Можно будет сделать это через Единый портал госуслуг. При этом гражданин в режиме онлайн узнает размер теряемого инвестиционного дохода. Там же, на портале госуслуг, можно получить полную информацию о поданных заявлениях.

«Таким образом, у каждого будет возможность взвесить все за и против и сделать осознанный выбор», - считает эксперт ЦБ.

Если человек ни разу не писал заявление о переводе накопительной части пенсии (таких называют «молчунами»), то деньги по умолчанию находятся под управлением государственной управляющей компании - Внешэкономбанка. Каждый год на накопленную сумму начисляется инвестиционный доход. В 2017 году он составил 8,6%.

Чтобы узнать все о своих пенсионных накоплениях, можно обратиться в МФЦ. Там сделают запрос в ПФР и выдадут справку о состоянии пенсионного счета. Такой же документ можно получить непосредственно в пенсионном фонде. А самый простой и быстрый способ - запросить информацию на портале госуслуг.