12.12.2017 | 16:08

В Пензенской области развитие электронной инфраструктуры правительства является одним из приоритетных проектов, цель которого – вовлечь максимальное число граждан в получение государственных и муниципальных услуг в электронной форме.

Результаты этой работы находятся на контроле губернатора Ивана Белозерцева. «За оказанием услуг в электронном виде перспектива развития региона», - не раз подчеркивал глава областной исполнительной власти, отмечая, что люди не должны стоять в очередях и тратить свое время.

Первый заместитель председателя правительства Пензенской области Андрей Кулинцев рассказал в интервью порталу «ПензаИнформ» о том, сколько сейчас жителей региона зарегистрированы на портале госуслуг, какие новые услуги им доступны, а также о работе, которая ведется для повышения качества оказания государственных и муниципальных услуг.

- Согласно указу Президента РФ к 2018 году уровень удовлетворенности граждан РФ качеством предоставления государственных и муниципальных услуг должен составлять не менее 90%. Удастся ли Пензенской области достичь такого показателя к назначенному сроку?

- Уровень удовлетворенности качеством предоставления государственных и муниципальных услуг зависит от нескольких факторов: сложности порядка получения той или иной услуги, сроков ее оказания, количества запрашиваемых документов, справок и личных обращений в орган власти или многофункциональный центр. Ну и конечно, от комфортности условий пребывания в органе власти или МФЦ.

К решению вопроса повышения качества оказания услуг мы подходим комплексно. В первую очередь это перевод услуг в электронный вид. Электронные услуги позволяют гражданам минимизировать число посещений органа власти или МФЦ, а также количество прикладываемых документов. Это обусловлено тем, что необходимые сведения органы власти могут получить посредством межведомственных электронных запросов.

Также в случае оказания услуг в органах власти, органах местного самоуправления или МФЦ мы создаем максимально комфортные условия пребывания там.

В целях оценки качества предоставления услуг на базе многофункциональных центров внедрена автоматизированная информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг.

Этот ресурс позволяет заявителю произвести оценку качества предоставления госуслуг в МФЦ посредством СМС-сообщений, инфоматов МФЦ, сайта «Ваш контроль».

По данным мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг, показатель уровня удовлетворенности им граждан в Пензенской области в 2017 году составил 96%.

- Многим людям удобнее получать госуслуги в МФЦ. Сколько их сейчас действует на территории региона? Сколько услуг они предоставляют? Растет ли число обращений в МФЦ или держится на уровне прошлого года?

- Сегодня в регионе работает 33 подобных центра. На базе МФЦ предоставляется более 300 видов услуг, в том числе коммерческих для представителей бизнес-сообщества.

Количество оказанных услуг растет с каждым годом. Так, за 11 месяцев 2017 года оказано более 1 320 тыс. услуг – это на 14,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

- Какие услуги в МФЦ являются самыми востребованными среди жителей области?

- Наиболее востребованными являются услуги Росреестра (земельно-имущественные правоотношения), услуги в сфере социальной поддержки граждан (субсидии, выплаты, льготы), а также услуги МВД.

- Сколько жителей Пензенской области сейчас зарегистрировано на портале госуслуг? Изменилась ли эта цифра за год? Какие услуги здесь являются самыми популярными?

- На сегодняшний день в регионе зарегистрировано на портале 563 131 человек, что составляет 48,5% от общего количества граждан старше 14 лет.

На начало года количество зарегистрированных на портале составляло 321 676 человек (27,7%).

Самые популярные услуги на портале - регистрация брака, запись на прием к врачу, в детский сад.

- Какие новые услуги за последнее время начали предоставляться в МФЦ и на портале госуслуг?

- Перечень видов услуг с каждым годом растет. Так, в момент создания первого МФЦ в 2009 году количество услуг составляло чуть более 20, а сейчас их более 300.

В 2017 году перечень расширился услугами по выдаче водительских удостоверений и загранпаспортов, а также по содействию в трудоустройстве.

Еще одной из ключевых новых услуг, оказываемых в МФЦ, является «бизнес-навигатор» федеральной Корпорации МСП. Он предоставляет бизнесу возможность получить информацию обо всех видах федеральной, региональной и муниципальной поддержки, специализированных финансово-кредитных продуктах для субъектов малого и среднего предпринимательства, а также проанализировать необходимые условия для запуска нового бизнеса, скачать типовые бизнес-планы.

Необходимо отметить, что по итогам 8 месяцев 2017 года область заняла 6-е место среди 85 регионов в федеральном рейтинге по количеству оказанных населению услуг Корпорации МСП.

Что касается регионального портала госуслуг, то в 2017 году на нем стали доступны популярные услуги в сфере строительства: выдача градостроительного плана земельного участка, разрешений на строительство и на ввод в эксплуатацию.

Реализована услуга по информированию о стоимости оказанных медицинских услуг, в рамках которой пациент, застрахованный в системе обязательного медицинского страхования и получивший лечение, может узнать о перечне оказанных ему услуг и их стоимости.

До конца 2017 года на региональном портале госуслуг еще появятся новые услуги. В сфере образования это запись в школу, информация об успеваемости, запись в кружки, а в сфере бизнеса - разрешение на выдачу крупногабаритных и опасных грузов, подача декларации об использовании лесных ресурсов.

В планах МФЦ на ближайшую перспективу - расширение перечня услуг ФНС (таких как сдача налоговых деклараций), регистрация актов гражданского состояния, а также выдача загранпаспортов.

На региональном портале в 2018 году планируется перевести в электронный вид услугу «Запись в колледж», а также провести работы по переводу видов сведений в электронный вид с целью минимизировать количество запрашиваемых документов у граждан в рамках оказания услуг.

- Пензенцы путаются, не понимают разницу между федеральным и региональным порталом госуслуг. В чем она заключается? Где им нужно регистрироваться?

- На федеральном портале www.gosuslugi.ru можно получить федеральные услуги: паспорт гражданина РФ, загранпаспорт, информацию о штрафах, а на региональном - gosuslugi.pnzreg.ru - только региональные услуги: запись в детский сад, школу, социальные пособия или разрешение на строительство.

Для получения услуги на федеральном и региональном порталах достаточно одной учетной записи в ЕСИА.

ЕСИА – это единая система идентификации и аутентификации. Условно ЕСИА можно назвать «электронным паспортом» гражданина РФ.

С ее помощью можно получить доступ к федеральному и региональному порталу, сайту ФНС и ПФР. Для получения учетной записи в ЕСИА необходимо удостоверить свою личность с помощью паспортных данных и СНИЛС в центрах обслуживания (МФЦ, почта, ПФР, МВД и др.), с местами их расположения можно ознакомиться по ссылке esia.gosuslugi.ru/public/ra.

- Правда ли, что по большей части на портале госуслуг регистрируется молодое поколение, в то время как старшее считает это чем-то невероятно сложным? Какие бы вы привели аргументы, чтобы объяснить людям, что портал госуслуг - это удобно и просто?

- Знаете, старшее поколение активно регистрируется на портале госуслуг, ведь процедура регистрации очень проста. Портал решает проблему заполнения бумаг и длинных очередей, уменьшает финансовые издержки граждан и юридических лиц и имеет не один десяток преимуществ. Пользоваться им легко и удобно!