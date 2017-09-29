29.09.2017 | 13:32

За последние годы кредиты настолько плотно вошли в нашу жизнь, что трудно найти пензенца, который никогда не воспользовался бы этой банковской услугой. Кто-то делает это весьма успешно, а кто-то – не очень.

Разве кредит жизни вредит?

О популярности этого финансового инструмента говорит тот факт, что россияне платят по кредитам в среднем третью часть от своего месячного дохода, а среднестатистическая сумма кредитного платежа составляет 12,5 тысячи рублей.

По данным Объединенного кредитного бюро (ОКБ), в Пензенской области кредитная нагрузка, то есть отношение размера всех ежемесячных плат по кредитам заемщика к уровню его дохода, в I полугодии 2017 года составляла 48%, а средний платеж – 12 140 рублей.

Желающих воспользоваться кредитом становится все больше. Так, по информации ЦБ РФ, за 7 месяцев этого года россиянам были выданы кредиты общим объемом более 4,7 трлн рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года показатель вырос на 22,6%. В Пензенской области сумма, которую граждане взяли в долг у банков, увеличилась на 25,4% и на 1 августа 2017 года составила 29,7 млрд рублей.

Количество новых кредитных карт, по данным ОКБ, за год увеличилось на 16%, а объемы одобренных лимитов выросли на 40%. Средний лимит по карте увеличился с 45 до 63 тыс. рублей.

О том, на что обратить внимание человеку, решившему взять кредит, изданию «НовостиВолгограда.ру» рассказал руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального Банка РФ Михаил Мамута.

Изучите все нюансы

Прежде чем подписывать кредитный договор, нужно ознакомиться с ним очень внимательно и учесть все условия, на которых вы занимаете у банка деньги, рекомендует Михаил Мамута.

В первую очередь следует обеспечить свою платежеспособность. Некоторые заемщики тратят на первоначальный взнос все свои сбережения. Это неразумно. Следует предварительно создать финансовую «подушку безопасности», которая позволит выплачивать кредит в случае форс-мажора. Как минимум нужно отложить 2-3 месячных дохода семьи.

Как правило, банки дают кредит, если на оплату ежемесячного взноса будет уходить не более половины дохода семьи заемщика. Но 50% бюджета – это большой риск: потеря работы или внезапная болезнь подорвет благосостояние семьи. Поэтому оптимальный вариант - тратить на выплаты по кредиту 20-30% от месячного дохода при наличии накоплений.

Следует иметь в виду: банки всячески стремятся привлечь заемщиков с хорошей кредитной историей. Поэтому не следует подписывать договор в первом же банке: сначала сравните условия, которые предлагают разные организации. Тем более что ставки на потребительском рынке снижаются.

Так, по данным ЦБ РФ, во втором квартале нынешнего года кредит в размере до 100 тысяч рублей можно было взять в среднем под 18% годовых, тогда как во втором квартале 2016-го ставка превышала 22%.

Обязательно надо выяснить полную стоимость кредита, включающую не только сумму и процентную ставку, но также обязательную страховку, комиссии, выпуск кредитной карты. Особо обращайте внимание на мелкий шрифт, которым может быть напечатано дополнительное соглашение. Помните: полная стоимость кредита должна быть указана на первой странице договора в правом верхнем углу.

Одна из услуг, предлагаемых банком, - страховка, которая обязательна в случае с ипотекой и автокредитом, но добровольна при потребкредите. Специалисты рекомендуют воспользоваться ею в случае долгосрочного кредита – она снизит риск в чрезвычайной ситуации. А для небольшой суммы, взятой в долг ненадолго, страховка - только лишние расходы.

Для повышения финансовой грамотности населения Центробанк в сентябре открыл сайт fincult.info. Здесь даются подробные разъяснения о разных видах кредитов и займов, рекомендации в зависимости от цели и размера кредита.

Лучший выход – диалог с банком

Никто не знает, какой сюрприз завтра преподнесет жизнь. Поэтому практически любой заемщик может оказаться в ситуации, когда отдать кредит оказывается невозможно.

По статистике ОКБ, на конец I полугодия текущего года более 15% от общего числа заемщиков в стране не платили по действующим кредитам более 90 дней. В Пензенской области просрочку 3 месяца и больше имели 13,1% заемщиков, в среднем каждый из них должен банку почти 206 тыс. рублей.

Если кредит стал неподъемной ношей, надо искать выход из ситуации. По мнению Михаила Мамуты, самый плохой вариант - бездействие и «игра в молчанку» с банком. Напротив, лучше как можно быстрее начать диалог, чтобы реструктурировать или рефинансировать кредит.

Для подстраховки сохраняйте все документы, подтверждающие выполнение всех договоренностей с банком. Например, при досрочном погашении кредита получите справку-подтверждение.

Кредитная карта: плюсы и минусы

Многие банки предлагают клиентам оформить кредитную карту. С одной стороны, это удобно: одно из условий использования карты - льготный период, в течение которого можно восполнить траты с карты без начисления процентов. С другой - карта является таким же кредитом, только, как правило, с более высокой ставкой.

Обычно льготный период не превышает двух месяцев. Для людей с постоянным доходом, способных вовремя погашать задолженность, она может стать запасным кошельком. А вот не слишком организованным людям либо гражданам, у которых в кармане то густо, то пусто, такой инструмент не рекомендуется.

Эксперт советует платить не в последний момент, а за 5-7 дней до даты платежа, чтобы деньги успели прийти на счет. А чтобы в повседневных заботах не пропустить срок, поставьте напоминание на мобильный телефон или повесьте на видное место стикер.

Поручительство - риск!

Один из жителей Пензенской области, 35-летний Михаил Р., лишился крупной суммы, когда любимая девушка попросила его стать поручителем в банке. Мужчина согласился и подписал документы. Вскоре после этого пара рассталась, и экс-возлюбленная перестала выплачивать деньги банку. Это пришлось делать Михаилу.

Если вас просят стать поручителем, помните: это большая ответственность. Вы можете лишиться денег, если заемщик, будь он даже лучший друг или близкий родственник, не очень аккуратен в выплатах.

Прежде чем подписать договор поручительства, внимательно ознакомьтесь с его условиями, чтобы впоследствии не оплачивать чужие долги.

МФО: можно, но крайне осторожно!

«Деньги за один день без поручителей!» – на эти призывы откликнулось немало людей, которым срочно потребовалась определенная сумма.

Беда в том, что далеко не все понимают: микрофинансовая организация дает деньги в долг под огромные проценты. Если ставка по потребительскому кредиту без обеспечения на сумму от 30 до 100 тыс. рублей сроком до одного года в банке сейчас в среднем составляет около 18% годовых, то в МФО - 160%! Поэтому в МФО можно занимать очень небольшие суммы и крайне ненадолго.

Хорошо, если человек сумел вовремя вернуть заем с процентами. Но многие из клиентов МФО неожиданно для себя узнали, что должны суммы намного больше тех, что они брали. СМИ не устают рассказывать о таких людях, но мало кто учится на чужих ошибках.

Вот один из примеров. Несколько лет назад одна из жительниц Пензы, чей возраст приблизился к пенсионному, впервые в жизни воспользовалась банковским кредитом и вовремя расплатилась. Понравилось! За первым кредитом последовал второй, пятый, десятый в различных банках.

Женщина не отказывала себе в красивой жизни - ездила на такси, покупала дорогие продукты, поставила пластиковые окна в квартире. А когда вышла на пенсию, денег на выплаты по кредитам стало не хватать. Чтобы расплатиться с банками, новоиспеченной пенсионерке пришлось не просто затянуть пояс как можно туже, но и занимать деньги у друзей и знакомых. Когда же терпение кредиторов лопнуло, пензячка воспользовалась микрозаймами, и долги за короткий срок выросли до астрономических размеров.

Не платите банку, пусть банк платит вам!

Прежде чем брать кредит, задумайтесь, нужен ли он. Может быть, следует пойти другим путем - откладывать деньги какое-то время и накопить необходимую сумму? Ведь тогда не вы будете платить банку, а банк - вам по процентной ставке депозита. А главное, ваше приобретение будет тщательно спланированным, а не сделанным спонтанно.

Пожалуй, для большинства пензенцев единственным оправданным кредитом является ипотека, а также в некоторых случаях - автокредит. Остальные кредиты эксперты называют факультативными, то есть без них вполне можно обойтись.

Впрочем, некоторым удается даже квартиру приобрести без ипотеки, но это скорее исключение из правила.

«Мы с сыном (ему было 23 года) решили, что нужно разделяться. Три года мы жили только на его доход в 23 тысячи рублей, а все мои деньги (не только зарплата, но и всевозможные подработки) шли на счет в банке. Мы во многом себе отказывали, даже в отпуске зарабатывали деньги. Но у нас была цель! Чем больше становилась сумма на счете, тем быстрее рос доход по процентам. Кроме того, удалось продать ненужную недвижимость - много лет пустовавшую комнату с общей кухней, доставшуюся в наследство. В итоге мечта сбылась: мы купили просторную однокомнатную квартиру и стали жить раздельно. Теперь сын, наученный опытом экономии, откладывает деньги на свадьбу», - рассказала жительница Пензы Ольга Н.