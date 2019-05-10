10.05.2019 | 12:50

В четверг, 9 мая, в рубрику «Автохамы» поступил видеофакт несоблюдения правил дорожного движения шофером междугороднего автобуса, следующего по маршруту № 165 из села Грабово Бессоновского района в Пензу.

В момент нарушения транспортное средство с госномером Р879ОУ/58 двигалось по Гагаринскому путепроводу в сторону центра города.

«Водитель автобуса внаглую подрезал и не пропустил пешеходов около ТЦ «Суворовский» 8 мая в 13:28», - прокомментировал автор записи Дмитрий.