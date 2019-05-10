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Автохамы | Водитель междугороднего автобуса нарушил правила в Пензе

10.05.2019|12:50
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В четверг, 9 мая, в рубрику «Автохамы» поступил видеофакт несоблюдения правил дорожного движения шофером междугороднего автобуса, следующего по маршруту № 165 из села Грабово Бессоновского района в Пензу.

В момент нарушения транспортное средство с госномером Р879ОУ/58 двигалось по Гагаринскому путепроводу в сторону центра города.

«Водитель автобуса внаглую подрезал и не пропустил пешеходов около ТЦ «Суворовский» 8 мая в 13:28», - прокомментировал автор записи Дмитрий.

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Гость|10.05.2019 13:16|

Он всю дорогу так едет, наверняка. А в салоне не было ну ни одного, кто бы ему, мягко говоря, замечание сделал.

Молчаливое, трусливое быдло...

У половины салона водительские удостоверения есть. Нарушения видят.

Маршрутчики вашими жизнями рискуют, ваших детей и близких так возят, а вы все молчите, типа: "Ну что я могу сделать..."

Гость|10.05.2019 13:17|

Этот путепровод называется "Толстовский"! Так, ежели что.

Имя: Гость
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