В четверг, 9 мая, в рубрику «Автохамы» поступил видеофакт несоблюдения правил дорожного движения шофером междугороднего автобуса, следующего по маршруту № 165 из села Грабово Бессоновского района в Пензу.
В момент нарушения транспортное средство с госномером Р879ОУ/58 двигалось по Гагаринскому путепроводу в сторону центра города.
«Водитель автобуса внаглую подрезал и не пропустил пешеходов около ТЦ «Суворовский» 8 мая в 13:28», - прокомментировал автор записи Дмитрий.
Он всю дорогу так едет, наверняка. А в салоне не было ну ни одного, кто бы ему, мягко говоря, замечание сделал.
Молчаливое, трусливое быдло...
У половины салона водительские удостоверения есть. Нарушения видят.
Маршрутчики вашими жизнями рискуют, ваших детей и близких так возят, а вы все молчите, типа: "Ну что я могу сделать..."