25.02.2019 | 13:02

В понедельник, 25 февраля, жительница областного центра Валентина С. пожаловалась на нарушение правил дорожного движения в центре Пензы.

Возмущенная женщина прислала в рубрику «Автохамы» запись, сделанную в 12:26, на которой запечатлен автомобиль Ford Fiesta (госномер О566УЕ/58).

На кадрах видно, что машина припаркована водителем рядом со знаком «Пешеходная зона» напротив драматического театра.

В феврале прошлого года имел место аналогичный случай: 67-летний водитель Lexus оставил автомобиль в пешеходной зоне на улице Московской, вблизи Театральной площади. За это ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.