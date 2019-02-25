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Автохамы | Водитель припарковал Ford в пешеходной зоне у Театральной площади

25.02.2019|13:02
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В понедельник, 25 февраля, жительница областного центра Валентина С. пожаловалась на нарушение правил дорожного движения в центре Пензы.

Возмущенная женщина прислала в рубрику «Автохамы» запись, сделанную в 12:26, на которой запечатлен автомобиль Ford Fiesta (госномер О566УЕ/58).

На кадрах видно, что машина припаркована водителем рядом со знаком «Пешеходная зона» напротив драматического театра.

В феврале прошлого года имел место аналогичный случай: 67-летний водитель Lexus оставил автомобиль в пешеходной зоне на улице Московской, вблизи Театральной площади. За это ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.

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Гость|25.02.2019 13:20|

А в чем нарушение? Машина припаркована перед знаком, а не за ним.

Гость|25.02.2019 13:31|

От безнаказанности происходит деформация личности человека. Человек утрачивает связь с реальностью и начинает создавать свой мир. Чем дольше это происходит тем сложнее вернуть человека в общество.

Гость|25.02.2019 13:32|

penzainform.ru писал(a):

В феврале прошлого года имел место аналогичный случай: 67-летний водитель Lexus оставил автомобиль в пешеходной зоне на улице Московской, вблизи Театральной площади. За это ему назначили наказание в виде штрафа в размере 2 000 рублей.
Необратимая деформация личности.

Гость|25.02.2019 13:33|

На таком оживленном участке,где очень много людей гуляет,должна стоять видеокамера автоматической фиксации нарушений. Не только автомобилями,но и правонарушений гражданами. Система Безопасный город работает или как?!

Гость|25.02.2019 13:34|

Прям вопиющий случай!

Гость|25.02.2019 13:37|

А что случилось? Какая то баба с толстой жопой не протиснулась? Машина стоит перед знаком, так что идите пешком жопотрясы.

Гость|25.02.2019 13:55|

По Фрейду жопотряс - это ты сам)))

Гость|25.02.2019 14:01|

Чепушилло! Что сказать.

Имя: Гость
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