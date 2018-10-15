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Автохамы | Пензенец запечатлел, как за две минуты двое водителей проигнорировали ПДД

15.10.2018|16:41
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Пензенец, двигаясь из центра в сторону Южной Поляны, в течение двух минут стал свидетелем нескольких нарушений правил дорожного движения.

Видеозапись со своего регистратора горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ», чтобы сотрудники ГИБДД обратили внимание на данных водителей и привлекли их к ответственности.

Нарушения были сняты вечером в субботу, 13 октября.

Первое произошло на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса. В 21:10 водитель Renault (К447НУ/58) проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Второе нарушение было зафиксировано в 21:12 на улице Калинина: Nissan Murano (М689РН/58) промчался через перекресток с Чкалова, проигнорировав знак «Направления движения по полосам».

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Гость|15.10.2018 17:00|

#всегдатакделаю #никомунепомешал

Гость|15.10.2018 17:02|

СТУКАЧ!!!

Гость|15.10.2018 17:09|

Гость писал(a):

СТУКАЧ!!!
Адекватный водитель. Таких бы побольше. Ваши зоновские понятия не лучше фашизма.

Гость|15.10.2018 17:14|

СТУКАЧ!!!

Уркам слово не давали

Гость|15.10.2018 17:22|

Иуда, продавший родителей своих.

Гость|15.10.2018 17:24|

Гость писал(a):

Иуда, продавший родителей своих.
ну зачем же так, они всего лишь под красный проехали))

Гость|15.10.2018 17:27|

Живу на Калинина, на перекрестке (1 нарушение) ну постоянно так!

Ну задолбали уже эти маршрутки и другие, неуважающие других автовладельцев,автолюбители!

Начальник ГИБДД ну наведите порядок,поставьте камеру,своих подчинённых, ну нельзя же так!

Гость|15.10.2018 17:46|

можно, у нас все можно! ни кому не помешал же!

Имя: Гость
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