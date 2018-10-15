15.10.2018 | 16:41

Пензенец, двигаясь из центра в сторону Южной Поляны, в течение двух минут стал свидетелем нескольких нарушений правил дорожного движения.

Видеозапись со своего регистратора горожанин прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ», чтобы сотрудники ГИБДД обратили внимание на данных водителей и привлекли их к ответственности.

Нарушения были сняты вечером в субботу, 13 октября.

Первое произошло на пересечении улиц Кирова и Карла Маркса. В 21:10 водитель Renault (К447НУ/58) проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Второе нарушение было зафиксировано в 21:12 на улице Калинина: Nissan Murano (М689РН/58) промчался через перекресток с Чкалова, проигнорировав знак «Направления движения по полосам».