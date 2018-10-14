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Автохамы | Водитель «Лады» припарковал авто на детской площадке Олимпийской аллеи

14.10.2018|11:48
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В субботу, 13 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакты нарушения правил дорожного движения на Западной Поляне. Снимки были сделаны им в тот же день в 9:00.

«Водитель автомобиля Lada Granta (госномер О460УХ/58) припарковался прямо на Олимпийской аллее, на детской площадке», - написал мужчина.

По его словам, на замечания родителей, пришедших с малышами в зону для игр, водитель не реагировал.

«Автомобильная парковка в 100 метрах от площадки!» - добавил возмущенный таким хамством пензенец.

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Гость|14.10.2018 12:37|

https://vk.com/opoznanie_pnz

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