В субботу, 13 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакты нарушения правил дорожного движения на Западной Поляне. Снимки были сделаны им в тот же день в 9:00.
«Водитель автомобиля Lada Granta (госномер О460УХ/58) припарковался прямо на Олимпийской аллее, на детской площадке», - написал мужчина.
По его словам, на замечания родителей, пришедших с малышами в зону для игр, водитель не реагировал.
«Автомобильная парковка в 100 метрах от площадки!» - добавил возмущенный таким хамством пензенец.
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