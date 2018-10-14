14.10.2018 | 11:48

В субботу, 13 октября, житель Пензы прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru фотофакты нарушения правил дорожного движения на Западной Поляне. Снимки были сделаны им в тот же день в 9:00.

«Водитель автомобиля Lada Granta (госномер О460УХ/58) припарковался прямо на Олимпийской аллее, на детской площадке», - написал мужчина.

По его словам, на замечания родителей, пришедших с малышами в зону для игр, водитель не реагировал.

«Автомобильная парковка в 100 метрах от площадки!» - добавил возмущенный таким хамством пензенец.