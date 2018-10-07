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Автохамы | На улице Подлесной водитель «Лады» оставил машину на зебре

07.10.2018|11:33
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Жительница областного центра по имени Жанна пожаловалась на автохама, нарушающего правила дорожного движения. Фотофакт несоблюдения ПДД, снятый ею 5 октября в 15:27, женщина прислала в соответствующую рубрику на портале PenzaInform.ru.

«У детского сада на улице Подлесной, 2, машина («Лада», госномер О494ТУ/58) стоит на пешеходном переходе. Эти фото можно присылать бесконечно, это каждый день такое», - написала Жанна.

Пензячка пояснила, что стоянки у детского сада нет, поэтому водители паркуются, как хотят.

Жанна прислала в редакцию несколько снимков, по которым можно судить, что автомобиль не просто замедлил движение в районе зебры, а стоит там на протяжении некоторого времени.

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Гость|07.10.2018 12:16|

и чо

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