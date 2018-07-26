26.07.2018 | 09:54

В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Андрей Н., который едва не попал в дорожно-транспортное происшествие из-за опасных маневров другого водителя.

Мужчина прислал видео, сделанное 3 июля в 19:19 на Бауманском путепроводе. Судя по кадрам, при приближении к развилке, когда один поток машин направлялся в сторону аэропорта, а другой - на улицу Слесарную, автора записи, двигавшегося по центру дороги, подрезал водитель Honda CR-V (госномер Р975АТ/58). В этот момент на съезд также направлялся Renault Duster.

С крайней левой полосы Honda, не включая поворотники, решила перестроиться в правый ряд, где ехал Renault, затормозила перед машиной автора видео, чтобы не столкнуться с «французом», а затем благополучно завершила маневр.

Это не первый случай нарушения правил дорожного движения на данном участке дороге. 16 июля водитель ВАЗ-2110 (Р857НТ/58) после спуска с Бауманского путепровода на улице Терновского выехал на встречную полосу через сплошную и миновал перекресток с Токарной на красный сигнал светофора.