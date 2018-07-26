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Автохамы | На Бауманском путепроводе Honda едва не столкнулась с двумя машинами

26.07.2018|09:54
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В рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» обратился житель областного центра Андрей Н., который едва не попал в дорожно-транспортное происшествие из-за опасных маневров другого водителя.

Мужчина прислал видео, сделанное 3 июля в 19:19 на Бауманском путепроводе. Судя по кадрам, при приближении к развилке, когда один поток машин направлялся в сторону аэропорта, а другой - на улицу Слесарную, автора записи, двигавшегося по центру дороги, подрезал водитель Honda CR-V (госномер Р975АТ/58). В этот момент на съезд также направлялся Renault Duster.

С крайней левой полосы Honda, не включая поворотники, решила перестроиться в правый ряд, где ехал Renault, затормозила перед машиной автора видео, чтобы не столкнуться с «французом», а затем благополучно завершила маневр.

Это не первый случай нарушения правил дорожного движения на данном участке дороге. 16 июля водитель ВАЗ-2110 (Р857НТ/58) после спуска с Бауманского путепровода на улице Терновского выехал на встречную полосу через сплошную и миновал перекресток с Токарной на красный сигнал светофора.

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Гость|26.07.2018 10:15|

торопился, жена рожает

Гость|26.07.2018 10:36|

Если ты ездишь 40 км/ч , то какое тут нарушение

Гость|26.07.2018 10:48|

Гость писал(a):

Если ты ездишь 40 км/ч
а сколько надо ездить? Как дебилы 79 км/час?

Гость|26.07.2018 10:58|

Вспомнил что утюг дома не выключил, жена написала что схватки начались, бабушка позвонила и сказала что дача горит, сын из школы написал что сломал руку на физре и наконец пришла смс что с вашей карты списаны все деньги. Растерялся и решил рвануть. Столько навалилось.

Гость|26.07.2018 11:09|

Пензаинформ,вы походу такие голодные на писанину,всякую дрянь пишите.Едва не столкнулись,чуть чуть обогнал,на светофоре за стоп линию заехал.нам такое вообще не интересно,это бытовуха дворовых бабушек.Позор вы а не новости.Вам надо ещё писать что творится возле подъездов,ну типо Бабки о чём сплетничают и т.д.Маразматики.Коммент мой удали админ,ато репутацию подмочишь свою

Гость|26.07.2018 11:12|

А вот и оправдания опасных манёвров пошли. Видимо сотни ДТП из-за обгона нечему не учат.

Гость|26.07.2018 11:22|

Чушь, а не ситуация. Не стоит ломаного яйца.

Имя: Гость
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