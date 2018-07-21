21.07.2018 | 10:25

В пятницу, 20 июля, житель областного центра прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru сообщение с жалобой на водителей, которые оставляют машины на тротуаре у предприятия «Электроприбор», расположенного на проспекте Победы.

«Сотрудники компании паркуют свои машины прямо на тротуаре, организовав там незаконный паркинг (причем установили шлагбаум)», - написал мужчина.

Он привел в пример три транспортных средства: Kia (госномер Р181МК/58), Mazda (О090СТ/58) и Nissan (Р403АС/58).

«ГИБДД бездействует, автомобили не эвакуируют. Зимой все это превращается в грязное месиво», - заключил пензенец.