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Автохамы | На проспекте Победы водители оставляют машины на тротуаре

21.07.2018|10:25
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В пятницу, 20 июля, житель областного центра прислал в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru сообщение с жалобой на водителей, которые оставляют машины на тротуаре у предприятия «Электроприбор», расположенного на проспекте Победы.

«Сотрудники компании паркуют свои машины прямо на тротуаре, организовав там незаконный паркинг (причем установили шлагбаум)», - написал мужчина.

Он привел в пример три транспортных средства: Kia (госномер Р181МК/58), Mazda (О090СТ/58) и Nissan (Р403АС/58).

«ГИБДД бездействует, автомобили не эвакуируют. Зимой все это превращается в грязное месиво», - заключил пензенец.

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Гость|21.07.2018 10:46|

Клали они свой электроприбор на Пдд

Гость|21.07.2018 10:51|

Не созерцать надо подобное, а нещадно штрафовать. Что ДПС ещё не хватает? Вам всё выложили на блюдечке.

Гость|21.07.2018 11:55|

Все срочно демонтировать, машины эвакуировать,выставить штрафы. Включая штрафы за самоуправство в виде шлагбаумов

Гость|21.07.2018 11:58|

Обычна буртасская паркова, ну что вы право...

Гость|21.07.2018 12:02|

Растет благосостояние советских людей

Имя: Гость
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