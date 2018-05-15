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Автохамы | Водитель пикапа, занявший тротуар в Засечном, заплатит штраф

15.05.2018|09:32
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Сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания публикацию о нарушителе правил дорожного движения – запись появилась в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 30 апреля.

Несмотря на наличие свободных мест на парковке, водитель Toyota Hilux оставил пикап на тротуаре, преградив путь пешеходам.

За совершенное правонарушение 35-летний водитель заплатит 1 000 рублей.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - подчеркнули в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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Гость|15.05.2018 09:52|

Живём, как в ГЕРМАНИИ! :)

Гость|15.05.2018 09:53|

Действительно хам, однозначно наказать!

Гость|15.05.2018 10:00|

Пикапер

Гость|15.05.2018 10:08|

penzainform.ru писал(a):

Несмотря на наличие свободных мест на парковке, водитель Toyota Hilux оставил пикап на тротуаре,
А что отсутствие мест позволяет парковаться на тротуаре?

Гость|15.05.2018 10:36|

Гость писал(a):

А что отсутствие мест позволяет парковаться на тротуаре?
Нет, просто показывает что водитель пикапа дважды клал на всех.

Гость|15.05.2018 10:53|

вот этого точно хлабучить, царь горы ёмоё

Гость|15.05.2018 11:12|

Вот кстати с учетом того, что дом новый и люди только въехали, есть шанс приучить колхозанов таких парковаться как положено. Так что Лиза - молодец. Будь как Лиза.

Имя: Гость
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