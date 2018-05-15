15.05.2018 | 09:32

Сотрудники Госавтоинспекции не оставили без внимания публикацию о нарушителе правил дорожного движения – запись появилась в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 30 апреля.

Несмотря на наличие свободных мест на парковке, водитель Toyota Hilux оставил пикап на тротуаре, преградив путь пешеходам.

За совершенное правонарушение 35-летний водитель заплатит 1 000 рублей.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - подчеркнули в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.