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Автохамы | Пензенец выехал навстречу другим авто при одностороннем движении

15.12.2017|12:37
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В пятницу, 15 декабря, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступили фотографии, на которых зафиксировано нарушение правил дорожного движения. Снимки были сделаны в этот же день в 10:43.

«Поднимаясь с Набережной реки Мойки на улицу Карла Маркса, на участке одностороннего движения встретился с автомобилем Toyota (госномер в058уу 58), который проехал под знак «Въезд запрещен» (кирпич)», - написал автор сообщения.

Мужчина уточнил, что водитель Toyota ехал во встречном направлении и отказывался уступить дорогу.

«Он, нарушая ПДД, требовал от меня нарушить ПДД и уступить ему дорогу, сдав задним ходом. Потом водитель вышел из машины и ушел минут на семь...» - добавил автор.

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Гость|15.12.2017 12:52|

ишак, а не просто нарушитель

Гость|15.12.2017 12:58|

даже не ишак - просто быдло, самое быдлятское быдло за рулём белой железки

Гость|15.12.2017 13:03|

Ну, Господа ДПС, слабо лишить ВУ данного гражданина?

Гость|15.12.2017 13:10|

С ним проведут профилактическую беседу)))))

Гость|15.12.2017 13:13|

С таким фото автору скорее всего придется самому идти в ГИБДД, чтобы описать, как и где дело было. За 7 минут-то можно было и получше кадр сделать, чтоб привязка к местности была.

Гость|15.12.2017 13:19|

С таким номером ничего гибдд ему не сделают. Всё куплено и номер тоже у них же куплен.

Гость|15.12.2017 13:20|

Бить в бампер и вызывать гаи. Лишение ему обеспечено!

Гость|15.12.2017 13:32|

идиот какой то

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