15.12.2017 | 12:37

В пятницу, 15 декабря, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступили фотографии, на которых зафиксировано нарушение правил дорожного движения. Снимки были сделаны в этот же день в 10:43.

«Поднимаясь с Набережной реки Мойки на улицу Карла Маркса, на участке одностороннего движения встретился с автомобилем Toyota (госномер в058уу 58), который проехал под знак «Въезд запрещен» (кирпич)», - написал автор сообщения.

Мужчина уточнил, что водитель Toyota ехал во встречном направлении и отказывался уступить дорогу.

«Он, нарушая ПДД, требовал от меня нарушить ПДД и уступить ему дорогу, сдав задним ходом. Потом водитель вышел из машины и ушел минут на семь...» - добавил автор.