В Пензе водитель автомобиля Ford Focus, который повернул к дому на улице Баумана через две сплошные линии, привлечен к ответственности. Видеоматериал с данным нарушением был опубликован в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 19 октября.
«В отношении водителя, мужчины 1980 года рождения, вынесено постановление по делу об административном правонарушении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.
Поясняется, что за поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.
Это все вранье - никаких штрафов нет. ГИБДД делает заявления, чтобы от них отвязались.