Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|14 дек 2017|16:43
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
-1oC
Завтра | Облачно |
  69.40  |  $  58.71
 

Автохамы | Водитель Ford, повернувший через две сплошные на Баумана, заплатит штраф

14.12.2017|15:50
Печать

В Пензе водитель автомобиля Ford Focus, который повернул к дому на улице Баумана через две сплошные линии, привлечен к ответственности. Видеоматериал с данным нарушением был опубликован в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 19 октября.

«В отношении водителя, мужчины 1980 года рождения, вынесено постановление по делу об административном правонарушении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Поясняется, что за поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.

0
0
0
0
 
Гость|14.12.2017 16:37|

Это все вранье - никаких штрафов нет. ГИБДД делает заявления, чтобы от них отвязались.

Гость|14.12.2017 16:38|

конченные кто фото раземщает

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!