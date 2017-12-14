14.12.2017 | 15:50

В Пензе водитель автомобиля Ford Focus, который повернул к дому на улице Баумана через две сплошные линии, привлечен к ответственности. Видеоматериал с данным нарушением был опубликован в рубрике «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» 19 октября.

«В отношении водителя, мужчины 1980 года рождения, вынесено постановление по делу об административном правонарушении», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

Поясняется, что за поворот налево в нарушение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, нарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 1 000 рублей.