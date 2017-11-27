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Автохамы | На улице Красной водитель оставил свой Opel на тротуаре

27.11.2017|17:46
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В понедельник, 27 ноября, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило сообщение от горожанина Ильи В., которого возмутила парковка на тротуаре в центре Пензы.

Мужчина прислал снимки автомобиля Opel (н662мт58), оставленного посреди дороги для пешеходов рядом с домом № 26 на улице Красной. По мнению пензенца, водитель иномарки нарушил ПДД и воспрепятствовал комфортному движению пешеходов.

«Фото сделаны 19 ноября в 17:26», - уточнил Илья В.

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Гость|27.11.2017 18:14|

воспрепятствовал комфортному движению пешеходов.

Ишь чо захотел!? С комфортом!? Вон чегооо!!!

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