27.11.2017 | 17:46

В понедельник, 27 ноября, в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» поступило сообщение от горожанина Ильи В., которого возмутила парковка на тротуаре в центре Пензы.

Мужчина прислал снимки автомобиля Opel (н662мт58), оставленного посреди дороги для пешеходов рядом с домом № 26 на улице Красной. По мнению пензенца, водитель иномарки нарушил ПДД и воспрепятствовал комфортному движению пешеходов.

«Фото сделаны 19 ноября в 17:26», - уточнил Илья В.