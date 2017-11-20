В воскресенье, 19 ноября, пользователь портала PenzaInform.ru во второй раз прислал фотофакт нарушения правил одним и тем же водителем.
«C 18 по 19 ноября во дворе дома № 17 по ул. 8 Марта в очередной раз на тротуаре припаркован автомобиль Hyundai Solaris (госномер р601ма58)», - написал мужчина.
Бдительный пензенец спрашивает, когда сотрудники ГИБДД заинтересуются данным фактом и накажут автолюбителя.
Так, сделайте парковку бесплатную!!!!!!!!!!!! Все против людей! одни клумбы, скверы и сараи церковные ни город а деревня, смотреть противно!