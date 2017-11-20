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Автохамы | На улице 8 Марта водитель Hyundai продолжает парковаться на тротуаре

20.11.2017|09:42
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В воскресенье, 19 ноября, пользователь портала PenzaInform.ru во второй раз прислал фотофакт нарушения правил одним и тем же водителем.

«C 18 по 19 ноября во дворе дома № 17 по ул. 8 Марта в очередной раз на тротуаре припаркован автомобиль Hyundai Solaris (госномер р601ма58)», - написал мужчина.

Бдительный пензенец спрашивает, когда сотрудники ГИБДД заинтересуются данным фактом и накажут автолюбителя.

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Гость|20.11.2017 10:16|

Так, сделайте парковку бесплатную!!!!!!!!!!!! Все против людей! одни клумбы, скверы и сараи церковные ни город а деревня, смотреть противно!

Гость|20.11.2017 10:17|

Гость писал(a):

парковку бесплатную!!!!!!!!!!!!
На том свете парковка бесплатная.

Гость|20.11.2017 10:19|

Гость писал(a):

парковку бесплатную!!!!!!!!!!!!На том свете парковка бесплатная.
На том свете и церковь бесплатная!

Гость|20.11.2017 10:20|

Гость писал(a):

Так, сделайте парковку бесплатную!!!!!!!!!
Поясните - почему она должна быть бесплатной то? Во всем мире все парковки платные везде. Автомобиль вы купили себе, ну и несите за него все расходы сами. Схрена ли вам кто-то должен.

Вот автобусы нормальные и остановки - это город должен сделать. И парковки, но ПЛАТНЫЕ!

Гость|20.11.2017 10:23|

Гость писал(a):

Так, сделайте парковку бесплатную!!!!!!!!!!!!
Никто Вам не обязан ее делать.

Гость|20.11.2017 10:24|

Гость писал(a):

Поясните - почему она должна быть бесплатной то? Во всем мире все парковки платные везде. Автомобиль вы купили себе, ну и несите за него все расходы сами. Схрена ли вам кто-то должен.Вот автобусы нормальные и остановки - это город должен сделать. И парковки, но ПЛАТНЫЕ
Машина не роскошь! Объясни почему церковь, скверы, парки, олимпийские аллеи бесплатны? Земля одна и таже - городская! Только налог почему то с автомобилистов берут да еще с парковками зажимают!

Гость|20.11.2017 10:25|

А что,остальные 5 ведер припаркованы правильно?

Гость|20.11.2017 10:26|

Гость писал(a):

Так, сделайте парковку бесплатную!!!!!!!!!!!!Никто Вам не обязан ее делать.
Обязаны! Чиновники!

Гость|20.11.2017 10:28|

Гость писал(a):

А что,остальные 5 ведер припаркованы правильно?
во-во... один в обще в подъезд заехал...

Гость|20.11.2017 10:28|

penzainform.ru писал(a):

Бдительный пензенец спрашивает, когда сотрудники ГИБДД заинтересуются данным фактом и накажут автолюбителя.
А почему только одного автолюбителя? Судя по фото, другая иномарка чуть ли не в подъезд запарковалась.

Гость|20.11.2017 10:29|

да спусти ему шилом все колеса, и будет он там вечно стоять!

Имя: Гость
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