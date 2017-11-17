17.11.2017 | 13:12

Житель Пензы, возмущенный нарушением правил дорожного движения на улице Калинина, зафиксировал его и прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ».

Инцидент произошел в четверг, 16 ноября, в 14:41.

«Я стоял на перекрестке с Чкалова в первой полосе. Как только зажегся зеленый, тронулся с места. В это время Hyundai Tucson со второй полосы, откуда, если верить знакам, движение разрешено только налево, помчался прямо, вжав меня в бордюр», - описал произошедшее мужчина.

Водитель зафиксировал номер нарушителя - р457на58.

«У нас в Пензе такое происходит на каждом перекрестке. Всегда находятся те, кто «невероятно спешит» и не желает задерживаться из-за каких-то ПДД», - отметил горожанин.