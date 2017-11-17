Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|17 ноя 2017|14:26
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-1oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  70.36  |  $  59.63
 

Автохамы | На Калинина нарушитель ПДД заставил другого водителя вжаться в бордюр

17.11.2017|13:12
Печать

Житель Пензы, возмущенный нарушением правил дорожного движения на улице Калинина, зафиксировал его и прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ».

Инцидент произошел в четверг, 16 ноября, в 14:41.

«Я стоял на перекрестке с Чкалова в первой полосе. Как только зажегся зеленый, тронулся с места. В это время Hyundai Tucson со второй полосы, откуда, если верить знакам, движение разрешено только налево, помчался прямо, вжав меня в бордюр», - описал произошедшее мужчина.

Водитель зафиксировал номер нарушителя - р457на58.

«У нас в Пензе такое происходит на каждом перекрестке. Всегда находятся те, кто «невероятно спешит» и не желает задерживаться из-за каких-то ПДД», - отметил горожанин.

0
0
0
0
 
Гость|17.11.2017 13:42|

на этом перекрестке такой беспредел происходит постоянно. И разметку сделали, и знаки повесили для таких ездунов.. Бесполезно. Особенно этим отличаются маршрутные такси, которые двигаются от ул. Кирова по ул Калинина. Идут практически на таран...

Гость|17.11.2017 13:50|

Надо на каждый такой перекресток вешать камеры. Каждого нарушителя на регистратор не снимешь.

Гость|17.11.2017 13:51|

Гость писал(a):

Особенно этим отличаются маршрутные такси, которые двигаются от ул. Кирова по ул Калинина. Идут практически на таран...
Маршрутки надо отменять в городе.

Гость|17.11.2017 13:51|

Гость писал(a):

Идут практически на таран...

Ездите на грузовой они их избегают. Вообщето общественный транспорт имеет преимущество при начале движения от остановки. Его обязаны пропускать, чтайте ПДД.

Гость|17.11.2017 13:53|

Гость писал(a):

на этом перекрестке такой беспредел происходит постоянно. И разметку сделали, и знаки повесили для таких ездунов.. Бесполезно.
Плевать им на ПДД. А разметку и знаки они вообще не понимают.

Гость|17.11.2017 13:55|

Может пензаинформ перестанет пережимать видео с видеорегистраторов? Мыло мыльное.

Гость|17.11.2017 13:56|

penzainform.ru писал(a):

Водитель зафиксировал номер нарушителя
я всегда с собой беру видеокамеру)

Гость|17.11.2017 13:57|

Камеры на каждом перекрёстке значительно повысят бюджет города.

Гость|17.11.2017 13:59|

penzainform.ru писал(a):

вжав меня в бордюр
так не вжимался я подтер ему бок и дел то, моя "копеечка ваз" много раз меня выручала)

Гость|17.11.2017 14:01|

Гость писал(a):

Ездите на грузовой они их избегают. Вообщето общественный транспорт имеет преимущество при начале движения от остановки. Его обязаны пропускать, чтайте ПДД.
А при чем тут преимущество движения от остановки? Остановка далеко, и они спокойно от этой остановки уходят во вторую полосу и несутся с нее напрямик.

Гость|17.11.2017 14:04|

Всегда думал что жаловаться удел ущербных малолеток. Вопрос: зачем им авто, если их везде обижают и прижимают.

Гость|17.11.2017 14:05|

А чо голосок за кадром такой противненький и такой стукачненький?)) Ну купи себе машинку помощней, и не будешь таких замечать) А то повылазиют на тазах с моторчиками от электробритвы, и жалуются здесь!

Гость|17.11.2017 14:06|

мог бы просто пропустить и все, не фиг ныть что прижали.

Гость|17.11.2017 14:08|

penzainform.ru писал(a):

помчался прямо, вжав меня в бордюр», - описал произошедшее мужчина.
тише танечка не плачь, не утонет в речке мячь

Гость|17.11.2017 14:12|

в речке мячь

Сам ты МЯЧЬ! БуГоГааа!

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!