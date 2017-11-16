В четверг, 16 ноября, рубрика «Автохамы» на портале PenzaInform пополнилась еще одной записью с нарушением ПДД в части пересечения сплошной разделительной линии.
Видео было снято накануне около 15 часов перед светофором на пересечении улиц 40 лет Октября и Бийской.
«Тут три машины подряд пролетело. Номер виден только у синей Mazda - о620ха58», - написал пользователь портала, приславший сообщение.
Разметки щас тоже глупые-идёт допустим две полосы,резко сходятся в одну и сразу расходятся на две и с крайней левой можно лишь на лево!такая и на М5 возле Меги,если ехать от поста!я не оправдываю нарушителей,просто глупость нарисовали "художники" хреновы!!!