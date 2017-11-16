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Автохамы | В Пензе три водителя пересекли сплошную, чтобы объехать пробку

16.11.2017|11:13
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В четверг, 16 ноября, рубрика «Автохамы» на портале PenzaInform пополнилась еще одной записью с нарушением ПДД в части пересечения сплошной разделительной линии.

Видео было снято накануне около 15 часов перед светофором на пересечении улиц 40 лет Октября и Бийской.

«Тут три машины подряд пролетело. Номер виден только у синей Mazda - о620ха58», - написал пользователь портала, приславший сообщение.

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Гость|16.11.2017 12:06|

Разметки щас тоже глупые-идёт допустим две полосы,резко сходятся в одну и сразу расходятся на две и с крайней левой можно лишь на лево!такая и на М5 возле Меги,если ехать от поста!я не оправдываю нарушителей,просто глупость нарисовали "художники" хреновы!!!

Гость|16.11.2017 12:14|

А автор видео за рулём фильм смотрит-"Служебный ромааан")))

Гость|16.11.2017 12:17|

там постоянно так

потом начхав на знаки едут с левой полосы прямо и по встречке

Гость|16.11.2017 12:20|

потом начхав на знаки едут с левой полосы прямо и по встречке

А это да,уже наглость и прижимают первую полосу-иной раз так и хочется бочину пропороть таким торопыгам!

Гость|16.11.2017 12:30|

Когда вас стукачей камазом раздавит?

Гость|16.11.2017 12:34|

Гость писал(a):

Когда вас стукачей камазом раздавит?
Когда вас быдлохамов камазом раздавит?

Имя: Гость
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