16.11.2017 | 11:13

В четверг, 16 ноября, рубрика «Автохамы» на портале PenzaInform пополнилась еще одной записью с нарушением ПДД в части пересечения сплошной разделительной линии.

Видео было снято накануне около 15 часов перед светофором на пересечении улиц 40 лет Октября и Бийской.

«Тут три машины подряд пролетело. Номер виден только у синей Mazda - о620ха58», - написал пользователь портала, приславший сообщение.