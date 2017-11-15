Рубрика «Автохамы» на портале PenzaInform.ru пополнилась видеофактом нарушения ПДД водителем общественного транспорта.
На кадрах, снятых 21 октября, видно, как автобус, следующий по маршруту № 70 (госномер о272ау58), движется по улице Стасова мимо 6-й горбольницы, а затем поворачивает на проспект Строителей.
По пути следования водитель не пропускает пешеходов на нерегулируемом переходе, проезжает на красный сигнал светофора.
«Комментарии излишни», - написал автор сообщения, присланного в рубрику.
Так там на видео он еще и пешеходов не пропустил