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Автохамы | В Пензе водитель автобуса № 70 проехал на красный сигнал светофора

15.11.2017|10:43
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Рубрика «Автохамы» на портале PenzaInform.ru пополнилась видеофактом нарушения ПДД водителем общественного транспорта.

На кадрах, снятых 21 октября, видно, как автобус, следующий по маршруту № 70 (госномер о272ау58), движется по улице Стасова мимо 6-й горбольницы, а затем поворачивает на проспект Строителей.

По пути следования водитель не пропускает пешеходов на нерегулируемом переходе, проезжает на красный сигнал светофора.

«Комментарии излишни», - написал автор сообщения, присланного в рубрику.

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Гость|15.11.2017 10:57|

Так там на видео он еще и пешеходов не пропустил

Гость|15.11.2017 10:59|

penzainform.ru писал(a):

«Комментарии излишни», - написал автор сообщения, присланного в рубрику.
Закрываем обсуждение?

Гость|15.11.2017 11:00|

Хорошая музыка.

Гость|15.11.2017 11:01|

Номера красивые но водитель лошара

Гость|15.11.2017 11:05|

С такими водятлами надо не количество светофоров сокращать,а поднимающиеся барьеры ставить ,как на переездах.

Гость|15.11.2017 11:10|

И автобусы и маршрутки

Гость|15.11.2017 11:14|

Может ГИБДД пора вправить мозги отмороженным водителям общественного транспорта? Или не разрешают?

Гость|15.11.2017 11:14|

Гость писал(a):

Гость|15.11.2017 11:05|

С такими водятлами надо не количество светофоров сокращать,а поднимающиеся барьеры ставить ,как на переездах.

Он так поступает, потому что гонится за рублем. А гнаться за рублем ему велит хозяин. Потому что хозяину прибыль, а водятлу зарплата. Так что сокращать нужно хозяев и возрождать муниципальный транспорт

АвтоНарушитель|15.11.2017 11:17|

Ждём реакции ГИБДД!если не будет отчёта о наказании-пойдём в высшие органы!!!

АвтоНарушитель|15.11.2017 11:18|

И вообще за пешеходов ему 2500,за красный-5000 и лишить!!!

Гость|15.11.2017 11:19|

У водителей автобусов 70 маршрута проехать на красный свет,не пропустить пешехода,не уступить дорогу по правилам ПДД считается высшим пилотажем.

АвтоНарушитель|15.11.2017 11:20|

И почему с 21 октября автор лишь сейчас решил опубликовать видео?!

АвтоНарушитель|15.11.2017 11:26|

Фигасе,так он и второй светофор на красный проехал!!!ещё 5000 и одно лишение!)

Гость|15.11.2017 11:29|

АвтоНарушитель писал(a):

АвтоНарушитель|15.11.2017 11:20|

И почему с 21 октября автор лишь сейчас решил опубликовать видео?!

Да лень просто, сёня тоже попалась чёрная приора 777 сначала заехала за стоп линию потом ещё и на красный стартанула.

лень выкладывать

Гость|15.11.2017 11:33|

Надо перекрестки оборудовать как железнодорожные переезды поднимающимся заграждением. Это будет получше лежачих полицейских.

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Имя: Гость
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