14.11.2017 | 10:46

Управление ГИБДД по Пензенской области вынесло определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении неустановленного водителя автомобиля Hyundai, проехавшего по сплошной разделительной линии на улице Захарова в Пензе.

«6 октября 2017 года на сайте «ПензаИнформ» в рубрике «Автохамы» был размещен видеоролик, в котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Hyundai», - отметили в ведомстве. По данному факту проводится административное расследование.

В ГИБДД напомнили, что за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - подчеркнули в ведомстве.