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Автохамы | В ГИБДД заинтересовались водителем Hyundai, проехавшим по сплошной

14.11.2017|10:46
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Управление ГИБДД по Пензенской области вынесло определение о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении неустановленного водителя автомобиля Hyundai, проехавшего по сплошной разделительной линии на улице Захарова в Пензе.

«6 октября 2017 года на сайте «ПензаИнформ» в рубрике «Автохамы» был размещен видеоролик, в котором зафиксировано нарушение правил дорожного движения водителем автомобиля Hyundai», - отметили в ведомстве. По данному факту проводится административное расследование.

В ГИБДД напомнили, что за выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, водителю грозит наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев.

«Управление ГИБДД выражает признательность гражданам за оказываемую помощь в наведении правопорядка на дорогах области», - подчеркнули в ведомстве.

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Гость|14.11.2017 11:36|

Если бы приплачивали авторам за такие видео-гаишникам на улицы и выезжать бы не пришлось,вся Пенза принялась бы отслеживать ПДД с видеокамерами.

Гость|14.11.2017 11:44|

Если такая реакция от ГИБДД станет регулярной, ездунов заметно станет меньше. Это за компом и на диване они такие лихие и смелые. А начнут получать письма регулярно, наверняка задумаются.

Гость|14.11.2017 11:46|

Таак, 1-й получил по заслугам! Прювет, дружище! Думал никто не заметит? Ан нет, готовь пятёрочку, "самый умный" и опаздывающий! Там ещё несколько рабят дожидаются, нарушивших на этом участке. Ждёмс реакции ГИБДД...

Гость|14.11.2017 11:46|

если каждой ролик в этом разделе будет рассмотрен ГИБДД - это будет лучший раздел на портале.

Вот застонут наглецы!

Гость|14.11.2017 11:48|

Гость писал(a):

если каждой ролик в этом разделе будет рассмотрен ГИБДД - это будет лучший раздел на портале.

Вот застонут наглецы!

Это точно!

Гость|14.11.2017 11:51|

СТУКАЧИ!

Гость|14.11.2017 11:51|

Гость писал(a):

СТУКАЧИ
Завыло, завыло автохамье буртасское

Гость|14.11.2017 11:54|

СТУКАЧАМ ГОРЕТЬ В АДУ!!!!!

Гость|14.11.2017 11:55|

Буртасские ПДД:

1. Не помешал - не нарушил.

2. Помешал - пох, пусть быдло страдает.

3. .. а третьего не дано!

Гость|14.11.2017 11:58|

Гость писал(a):

3. .. а третьего не дано!
Так вот теперь появляется

3. спалился - плати штраф и вой на пензаинформе про "стукачей"

Гость|14.11.2017 11:58|

Гость писал(a):

3. спалился - плати штраф
эээ вася!!! я не согласен на такое!

Имя: Гость
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