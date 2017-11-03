03.11.2017 | 17:44

Житель Пензы Михаил прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографии машин, припаркованных на тротуаре улицы Володарского.

Оба снимка были сделаны 2 ноября в 11:20.

«Автомобиль припаркован прямо на тротуаре на Володарского, возле 14-го дома. До паркинга на Кураева, в котором всегда есть свободные места, всего метров двести. Неужели так жалко 20 рублей?» - прокомментировал Михаил фотографию c Hyundai (госномер р826кн).

Второй снимок сделан неподалеку от 12-го дома.

«Автомобиль припаркован прямо на тротуаре. Паркинг на Кураева, в котором всегда есть свободные места, в шаговой доступности. Вероятно, у человека очень тяжелое материальное положение, раз он решил на этом сэкономить. Но я считаю, что решать свои проблемы за счет других - это неприлично», - отметил автор фотографии автомобиля Mazda (госномер о635нт).