Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|3 ноя 2017|19:51
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+3oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Автохамы | На улице Володарского Hyundai и Mazda припарковались на тротуаре

03.11.2017|17:44
Печать

Житель Пензы Михаил прислал в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ» фотографии машин, припаркованных на тротуаре улицы Володарского.

Оба снимка были сделаны 2 ноября в 11:20.

«Автомобиль припаркован прямо на тротуаре на Володарского, возле 14-го дома. До паркинга на Кураева, в котором всегда есть свободные места, всего метров двести. Неужели так жалко 20 рублей?» - прокомментировал Михаил фотографию c Hyundai (госномер р826кн).

Второй снимок сделан неподалеку от 12-го дома.

«Автомобиль припаркован прямо на тротуаре. Паркинг на Кураева, в котором всегда есть свободные места, в шаговой доступности. Вероятно, у человека очень тяжелое материальное положение, раз он решил на этом сэкономить. Но я считаю, что решать свои проблемы за счет других - это неприлично», - отметил автор фотографии автомобиля Mazda (госномер о635нт).

0
0
0
0
 
Гость|03.11.2017 19:11|

Миша-напалм.

Гость|03.11.2017 19:15|

А может это ПОП, им всё положено, иначе проклянут.

Гость|03.11.2017 19:15|

penzainform.ru писал(a):

Вероятно, у человека очень тяжелое материальное положение, раз он решил на этом сэкономить.
Там у всех запаркованых тяжелое материальное положение.

Гость|03.11.2017 19:20|

КРЕДИТЫ С ПОНТАМИ!

Гость|03.11.2017 19:23|

Стукачи активизировались

Гость|03.11.2017 19:25|

Автохамы активизировались

Гость|03.11.2017 19:40|

Миша будь ты проклят!

Гость|03.11.2017 19:46|

А мне насрать на вас.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!