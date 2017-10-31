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Автохамы | На улице Богданова водитель ВАЗ-2110 проехал по встречке

31.10.2017|15:38
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Во вторник, 31 октября, читатель портала PenzaInform.ru прислал в рубрику «Автохамы» фото- и видеоматериалы, на которых запечатлено нарушение правил дорожного движения водителем ВАЗ-2110 на улице Богданова.

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, все произошло 12 октября.

«Богданова - улица с односторонним движением, а тут такой сюрприз! С Лермонтова вопреки знаку «Движение только прямо» под «кирпич» поворачивает белая «десятка» (госномер к981тк58) и, не смущаясь, едет прямо в лоб с наглой физиономордией, еще и руками машет», - написал пензенец.

Возмущенный поведением водителя мужчина заявил, что терпеть не может такие ситуации: «Как говорится, «понакупят права по объявлениям» и творят безобразие на дорогах!»

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Гость|31.10.2017 16:24|

Права у таких дебилов отбирать надо, хорошо машин напарковано много и скорость маленькая, а то бы лоб в лоб

Гость|31.10.2017 16:25|

Стукачье.

Гость|31.10.2017 16:33|

Гость писал(a):

Стукачье.
Иди уроки учи,а то завтра двойку поставят в школе!

Гость|31.10.2017 16:43|

Гость писал(a):

Стукачье
Не стукачье, а гражданская позиция

Гость|31.10.2017 16:44|

четкий пацанчик!

Колхозный ксенончик, тонировочка, а вы к нему с какими-то ПДД.Гость писал(a):

Стукачье.
Кто это у нас с параши кукарекает ?

Гость|31.10.2017 16:47|

Денег хватило только на тонированное гэ, на учёбу не хватило.

Гость|31.10.2017 16:49|

Будь рядом ДПС, пацанчик бы уже четко без прав на своих двоих сейчас ходил. И ГИБДД конечно были бы козлы.

Гость|31.10.2017 16:50|

А может он на храм пожертвовал много...

Гость|31.10.2017 16:50|

Там еще пять машин, те, которые ближе к перекрестку, припаркованы с нарушением:

12.4. Остановка запрещается:

в местах, где расстояние между сплошной линией разметки (кроме обозначающей край проезжей части)... и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

Гость|31.10.2017 16:51|

Гость писал(a):

и остановившимся транспортным средством менее 3 м;
за это вообще, пожалуй, никого за последние несколько лет не оштрафовали.

Гость|31.10.2017 16:53|

Гость писал(a):

Там еще пять машин, те, которые ближе к перекрестку, припаркованы с нарушением:
На фоне этого персонажа, парковка с нарушением - семечки

Гость|31.10.2017 16:54|

Гость писал(a):

А может он на храм пожертвовал много...
так он из храмика на советской площади торопился в храмик на бывшем богдановском рынке? пожертвования развозил?

Гость|31.10.2017 16:54|

Гость писал(a):

Гость|31.10.2017 16:51|

Гость писал(a):

и остановившимся транспортным средством менее 3 м;

за это вообще, пожалуй, никого за последние несколько лет не оштрафовали.

А надо бы...потому что оштрафуют тебя, когда ты будешь вынужден пересечь сплошную... ну или ищи пути объезда

Гость|31.10.2017 17:01|

Такая же фигня и по Бакунина творится от ул.Толстого до Кулакова

Гость|31.10.2017 17:09|

Аааааа, это ж надо, это ж надо!!! Да это нарушитель! Да как он мог!? Вы что, ему не сказали, что его снимает скрытая камера, и ему нужно улыбаться?

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Имя: Гость
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