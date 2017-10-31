31.10.2017 | 15:38

Во вторник, 31 октября, читатель портала PenzaInform.ru прислал в рубрику «Автохамы» фото- и видеоматериалы, на которых запечатлено нарушение правил дорожного движения водителем ВАЗ-2110 на улице Богданова.

Судя по дате, выставленной на видеорегистраторе, все произошло 12 октября.

«Богданова - улица с односторонним движением, а тут такой сюрприз! С Лермонтова вопреки знаку «Движение только прямо» под «кирпич» поворачивает белая «десятка» (госномер к981тк58) и, не смущаясь, едет прямо в лоб с наглой физиономордией, еще и руками машет», - написал пензенец.

Возмущенный поведением водителя мужчина заявил, что терпеть не может такие ситуации: «Как говорится, «понакупят права по объявлениям» и творят безобразие на дорогах!»