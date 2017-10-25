25.10.2017 | 10:08

Пензенская Госавтоинспекция отреагировала на видеоматериал, размещенный в рубрике «Автохамы» на портале PenzaInform.ru 4 октября.

На кадрах видно, что водитель микроавтобуса, следующего по маршруту № 85, поворачивает на улицу Красную с полосы, предназначенной для встречного движения.

«Он не только на Лермонтова по встречке едет, но и, повернув, на Красной оказывается также на встречной полосе. К тому же там пешеход еще даже дорогу перейти не успел», - уточнил тогда пензенец, приславший запись со своего видеорегистратора.

В ГИБДД сообщили, что 6 октября в отношении неустановленного водителя маршрутки было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

«За выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, водителю может быть назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

По данному делу проводится административное расследование.