Пензенское информационное агентство|18+|Среда|25 окт 2017|11:37
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
0oC
Завтра | Облачно |
  67.69  |  $  57.59
 

Автохамы | ГИБДД: В отношении водителя маршрутки № 85 возбуждено дело

25.10.2017|10:08
Печать

Пензенская Госавтоинспекция отреагировала на видеоматериал, размещенный в рубрике «Автохамы» на портале PenzaInform.ru 4 октября.

На кадрах видно, что водитель микроавтобуса, следующего по маршруту № 85, поворачивает на улицу Красную с полосы, предназначенной для встречного движения.

«Он не только на Лермонтова по встречке едет, но и, повернув, на Красной оказывается также на встречной полосе. К тому же там пешеход еще даже дорогу перейти не успел», - уточнил тогда пензенец, приславший запись со своего видеорегистратора.

В ГИБДД сообщили, что 6 октября в отношении неустановленного водителя маршрутки было вынесено определение о возбуждении дела об административном правонарушении.

«За выезд в нарушение правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, водителю может быть назначено наказание в виде наложения административного штрафа в размере 5 000 рублей или лишения права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев», - уточнили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД РФ по Пензенской области.

По данному делу проводится административное расследование.

0
0
0
0
 
Гость|25.10.2017 10:37|

Бесполезно. Водилу не найдут - выйдут на владельца. Если владелец не лох, то потребует доказать факт нарушения, т.е. установить время и место съёмки. Тут административное расследование и закончится

Гость|25.10.2017 10:39|

Права управления лишить надо на 6 месяцев! Да ещё на экзамене по теории его хорошенько погонять - пусть раза 3 его сдаёт. нечего таким как этот водитель за рулём делать.

Гость|25.10.2017 10:41|

Гость писал(a):

Тут административное расследование и закончится
Не закончится! Если владелец не сдаст водителя - штраф платить ему. А хозяину денег жалко. Так что сдаст с потрохами, и доказательств не потребует (сама видео запись - уже доказательство).

Гость|25.10.2017 10:45|

А что ыото с предыдущей новости оставили?!

Гость|25.10.2017 10:57|

Там вообще то и первого надо оштрафовать, причем за проезд на красный и за встречку. Он не вписался в разметку.

Гость|25.10.2017 11:02|

Маршрутки надо убрать с улиц города.

Гость|25.10.2017 11:10|

Маршрут ка крутая но номера нет . Водитель лох

Гость|25.10.2017 11:15|

Сколько же негодяев в нашем обществе. Как ты стал козлом, друг? Тебя в детстве били?, ты слабый человек? Ведь нельзя родиться стукачем.

Стукач - тварь дрожащая, услужливая... Мусора на таких смотрят свысока.

Гость|25.10.2017 11:16|

Ты не крут,номера нет,ты-ЛОХ

Гость|25.10.2017 11:18|

Маршрут ка крутая но номера нет . Водитель лох

Ты не крут,номера нет,ты-ЛОХ!!!

Гость|25.10.2017 11:20|

Пензаинформ,жги новость:пропал мальчик,звать Мишей!особые приметы:с телефоном в руках,последний раз видели на Володарского в районе 4 школы!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!