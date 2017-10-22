22.10.2017 | 12:43

В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил еще один снимок от жителя Пензы Михаила, возмущенного тем, что на улицах областного центра некоторые водители оставляют свои автомобили прямо на тротуаре.

20 октября мужчина уже присылал в рубрику фото, на котором видно, что автомобиль Lexus (рег. номер м058хм) припаркован на тротуаре на улице Володарского.

Пользователи портала, ознакомившись с сообщением, в комментариях к новости высказали мнение, что Михаилу, раз уж он взялся обличать нарушителей, следовало фотографировать не только машины с крутыми номерами, но и все остальные.

Именно поэтому следующее свое фото Михаил подписал словами «По просьбам неравнодушных читателей «ПензаИнформ». «Toyota (р642кв58) на тротуаре рядом с тем самым Lexus на Володарского 19 октября», - уточнил мужчина, описывая новый снимок.