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Автохамы | На улице Володарского водитель Toyota оставил машину на тротуаре

22.10.2017|12:43
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В рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru поступил еще один снимок от жителя Пензы Михаила, возмущенного тем, что на улицах областного центра некоторые водители оставляют свои автомобили прямо на тротуаре.

20 октября мужчина уже присылал в рубрику фото, на котором видно, что автомобиль Lexus (рег. номер м058хм) припаркован на тротуаре на улице Володарского.

Пользователи портала, ознакомившись с сообщением, в комментариях к новости высказали мнение, что Михаилу, раз уж он взялся обличать нарушителей, следовало фотографировать не только машины с крутыми номерами, но и все остальные.

Именно поэтому следующее свое фото Михаил подписал словами «По просьбам неравнодушных читателей «ПензаИнформ». «Toyota (р642кв58) на тротуаре рядом с тем самым Lexus на Володарского 19 октября», - уточнил мужчина, описывая новый снимок.

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Гость|22.10.2017 12:55|

Миша знатно хайпанул тогда. Вам присваивается почетное звание "ГлавКозёл".

Гость|22.10.2017 12:57|

Гость писал(a):

Вам присваивается почетное звание "ГлавКозёл".
А вам более почётное звание - автохамло.

Гость|22.10.2017 13:21|

Там рядом ёлки растут, кусты какие-то, вот их надо спилить, и сделать стоянку. За одно и Михаилу негде прятаться будет.

Гость|22.10.2017 13:26|

Гость писал(a):

Там рядом ёлки растут, кусты какие-то, вот их надо спилить, и сделать стоянку.
Это фантазии всех автохамов и гряземесов.

Гость писал(a):

За одно и Михаилу негде прятаться будет.
Михаил не один. Имя ему легион.

Гость|22.10.2017 13:29|

Во всех районах Пензы практикуется самозахват земли автовладельцами. Они превращают газоны в парковочные места, либо просто въезжая в зеленую зону, либо обнося излюбленные участки проволокой на колышках. Некоторые идут дальше: асфальтируют под личные парковки куски земли, которые раньше были заняты деревьями и цветами.

Такая ситуация приводит к яростному противостоянию между владельцами авто, оставляющими машины во дворах, и жителями тех же домов, возмущенными таким поведением. Некоторые управляющие компании ликвидируют незаконные парковки.

Гость|22.10.2017 13:34|

Да толку-то?

Пусть главгаец области скажет какие меры приняты, кто понес ответственность, статистику приведёт за последние полгода хотя бы!

У нас каждая вторая маршрутка зато нирована,как катафалк и что?

А уж линию разметки нарушают,как на улице Калинина-Гоголя,так это в порядке вещей.

Гость|22.10.2017 13:41|

Если ворота в 4-ю школу открыть, то можно там ставить. Места всем хватит, и все довольны будут.

Гость|22.10.2017 13:45|

Гость писал(a):

А уж линию разметки нарушают,как на улице Калинина-Гоголя,так это в порядке вещей.
Прям про меня написано. Я краску на асфальте легко могу переехать, и совесть меня не мучает. Боюсь только камер, которых сейчас много стало, но там, вроде, всё нормально.

Меня один раз ГАИшники из своей машины сняли на Урицкого, но это форс-мажор, с каждым может произойти.

Гость|22.10.2017 13:48|

Гость писал(a):

Места всем хватит, и все довольны будут.
Ещё одна фантазия автомобилистов - устроить на школьной территории открытую парковку.

Гость писал(a):

Если ворота в 4-ю школу открыть, то можно там ставить.
Откройте ваш багажник. Я туда картошку положу.

Гость писал(a):

Прям про меня написано. Я краску на асфальте легко могу переехать, и совесть меня не мучает. Боюсь только камер, которых сейчас много стало, но там, вроде, всё нормально.

Меня один раз ГАИшники из своей машины сняли на Урицкого, но это форс-мажор, с каждым может произойти.

Вседозволенность, наглость и хамство - типичный автомобилист.

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