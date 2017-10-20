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Автохамы | На ул. Володарского Lexus припарковали на тротуаре

20.10.2017|14:33
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Пензенцы пользуются возможностью рассказать всем об автохамах на улицах города, присылая фото- и видеофакты нарушений правил дорожного движения в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ».

Так, в пятницу, 20 октября, житель Пензы Михаил поделился снимком, сделанным им накануне в центре города.

«19 октября автомобиль Lexus (рег. номер м058хм) был припаркован на тротуаре на ул. Володарского», - подписал Михаил фотографию.

В рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения ПДД на территории Пензы и области может прислать любой зарегистрированный пользователь портала.

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Гость|20.10.2017 15:03|

Енто хде на володарского?

Гость|20.10.2017 15:06|

Гость писал(a):

Енто хде на володарского?
на гаре. а чо нивидна шоль?

Гость|20.10.2017 15:06|

Супротив 4-й школы.

Гость|20.10.2017 15:09|

ну типа да. вон шыстую рагачку видна.

Гость|20.10.2017 15:10|

Этот Михаил открыл охоту на парковщиков?)))уже не первое фото от этого "режиссёра"))

Гость|20.10.2017 15:11|

Хочу проверить реакцию ГИБДД-сфоткаю свою на газоне и отправлю фото)))

Гость|20.10.2017 15:12|

Гость писал(a):

Этот Михаил открыл охоту
чо за михаил? кампрамат на ниво есть? давайти иво сюда!

Гость|20.10.2017 15:12|

А следующую машину почему не назвали?

Гость|20.10.2017 15:12|

Сколько выдодеер уже нарушений, а реакция ГИБДД есть?

Гость|20.10.2017 15:12|

Гость писал(a):

Хочу проверить реакцию ГИБДД-сфоткаю свою на газоне и отправлю фото)))
Улыбнуло!

Гость|20.10.2017 15:12|

Смысл? если за это не штрафуют?

Гость|20.10.2017 15:13|

Номер опять "крутой"

Гость|20.10.2017 15:19|

куплю лигушку инвалидную как у маргунова с апирацыи Ы с крутым номирам!

Гость|20.10.2017 15:22|

penzainform.ru писал(a):

автомобиль Lexus (рег. номер м058хм) был припаркован на тротуаре на ул. Володарского»
С таким номером можно.

Гость|20.10.2017 15:24|

Гость писал(a):

Номер опять "крутой"
Что значит крутой????????????

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Имя: Гость
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