20.10.2017 | 14:33

Пензенцы пользуются возможностью рассказать всем об автохамах на улицах города, присылая фото- и видеофакты нарушений правил дорожного движения в рубрику «Автохамы» на портале «ПензаИнформ».

Так, в пятницу, 20 октября, житель Пензы Михаил поделился снимком, сделанным им накануне в центре города.

«19 октября автомобиль Lexus (рег. номер м058хм) был припаркован на тротуаре на ул. Володарского», - подписал Михаил фотографию.

В рубрику «Автохамы» видео- или фотофакт нарушения ПДД на территории Пензы и области может прислать любой зарегистрированный пользователь портала.