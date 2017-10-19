Пензенское информационное агентство|18+|Четверг|19 окт 2017|10:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+9oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+2oC
+7oC
Завтра | Облачно |
  67.36  |  $  57.27
 

Автохамы | Водитель Ford Focus повернул к дому на Баумана через две сплошные

19.10.2017|09:24
Печать

В среду, 18 октября, пензенский водитель, неравнодушный к происходящему на дорогах, прислал запись в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

Зафиксированное видеорегистратором нарушение ПДД имело место в 8:00 3 октября.

«Ford Focus универсал (м400тв58), двигаясь со стороны центра, решил повернуть через две сплошные линии разметки к дому № 30/1 по улице Баумана», - сообщил мужчина.

0
0
0
0
 
Гость|19.10.2017 09:39|

Вы когда разрешение видео до 720p повысите? Люди присылают вам в нормальном разрешении а вы перекодируете словно для телефона Siemens CX65. За что?

Гость|19.10.2017 09:41|

Что то никто не кукарекает "стукачи, стукачи!"... Видать обиженные еще не проснулись

Гость|19.10.2017 09:43|

Гость писал(a):

Что то никто не кукарекает "стукачи, стукачи!"... Видать обиженные еще не проснулись
Да прост на зоне до 12 работают.

Гость|19.10.2017 09:48|

Мдя... Вот это новость!

Гость|19.10.2017 09:50|

Гость писал(a):

Мдя... Вот это новость!
Автохам? СКОЛЬКО ДЕТЕЙ ТЫ СБИЛ?!

Гость|19.10.2017 09:57|

СТУКАЧ- ночной сторож, который колотушкой отбивает время. ru (устар.) , разговорный. кулачный боец, отличающийся большой силой. ru (устар.) Таких людей по старине, как праздничным делом стенка на стенку ходили, звали стукачами: где стукнет, там и пролом. жарг., неодобр. Меньше всего дела им было до реальности; опираясь на сеть постоянных стукачей и на доносы добровольцев, они составляли списки, по которым производились аресты.

Слив информации в инет это не стукачество.

Инфо сливают для общественного обсуждения и т.д. Чтобы другие участники движения при виде марии 400 тимофей василий 58 по возможности остерегались этого "правильного" водителя провоцирующего дтп. По понятиям езда не приемлема.

Гость|19.10.2017 09:57|

Да я же не создал аварийной ситуации. Так обычно поют такие водятлы. Вот если бы ему в бок влетел "откуда не возьмись" байк, вот тогда...

Гость|19.10.2017 10:01|

Он еще и пленкой залеплен. Типа чоооо как в аквариуме шоль ездить поэтому залеплюсь. Дрын этот пора в утиль сдать.

Гость|19.10.2017 10:03|

Раньше с пеленок учили, что ябедничать плохо. А сейчас наоборот поощрение и почет.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!