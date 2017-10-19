19.10.2017 | 09:24

В среду, 18 октября, пензенский водитель, неравнодушный к происходящему на дорогах, прислал запись в рубрику «Автохамы» на портале PenzaInform.ru.

Зафиксированное видеорегистратором нарушение ПДД имело место в 8:00 3 октября.

«Ford Focus универсал (м400тв58), двигаясь со стороны центра, решил повернуть через две сплошные линии разметки к дому № 30/1 по улице Баумана», - сообщил мужчина.