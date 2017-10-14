Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|14 окт 2017|11:59
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Автохамы | Hyundai повернул с Терновского на Воронежскую через две сплошные

14.10.2017|11:08
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В пятницу, 13 октября, в рубрику «Автохамы» поступила запись от пензенского водителя, который снял нарушение правил дорожного движения.

Видео было сделано в тот же день на улице Терновского. К сожалению, госномер установить не удалось.

«Тетя на Hyundai Solaris повернула на улицу Воронежскую через две сплошные», - пояснил мужчина, возмущенный безнаказанностью таких автолюбителей.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.

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Гость|14.10.2017 11:41|

город стукачей

Гость|14.10.2017 11:44|

Каждый день вижу такую клоунаду на дорогах. Пенза - город-цирк. Потому и цирка в городе нет

Гость|14.10.2017 11:59|

Я до кризиса тоже так поворачивал))

Имя: Гость
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