14.10.2017 | 11:08

В пятницу, 13 октября, в рубрику «Автохамы» поступила запись от пензенского водителя, который снял нарушение правил дорожного движения.

Видео было сделано в тот же день на улице Терновского. К сожалению, госномер установить не удалось.

«Тетя на Hyundai Solaris повернула на улицу Воронежскую через две сплошные», - пояснил мужчина, возмущенный безнаказанностью таких автолюбителей.

Видео- или фотофакт нарушения ПДД на дорогах Пензы и области в рубрику «Автохамы» может прислать любой зарегистрированный пользователь. Материалы будут отсмотрены сотрудниками регионального УГИБДД.