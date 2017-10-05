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Автохамы | У «Бочки» фура не пропустила легковое авто на кольце

05.10.2017|15:50
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В четверг, 5 октября, пензенский водитель прислал очередное видео в рубрику «Автохамы», снятое в этот же день на кольцевой дороге у ресторана «Бочка» в областном центре.

«Утром ехал по кольцу у строительного колледжа. Там, кто на кольце, тот на главной. Справа неслась фура. Если б я по правилам продолжил движение, то соскребали бы меня потом с асфальта», - рассказал мужчина.

По мнению водителя легкового авто, у фуры свое правило: кто больше, тот и на главной.

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Гость|05.10.2017 16:30|

ну и что? ну пропустил, ну молодец. больше писать не о чем?

Гость|05.10.2017 16:32|

На этом кольце хоть весь день стой и снимай. Часто не замечают этот знак уступи дорогу. Сам пролетал пару раз. А фуру не надо обижать, им и так тяжело . Особенно если в чужом городе

Гость|05.10.2017 16:36|

Давно пора в Пензе движение по кольцу сделать приоритетным на всех участках, как в Европе. Только у нас половина города с приоритетом движения по кольцу, а вторая - сточностью наоборот. Вот и возникают неразберихи из-за неправильно установленных знаков.

Гость|05.10.2017 16:43|

так то он сам тормознул... я бы тоже тормоза не пропустил.

Мотовилов (гость)|05.10.2017 16:45|

Фуру надо пропускать, чтоб природу не губила тормозами. Я и на пешеходном всегда пропускаю основной поток. Чтоб не дымили. Но частенько чересчур вежливый гражданин тормозит весь пелетон и даёт сигнал, чтоб переходил.

Гость|05.10.2017 17:08|

Пичаль-бяда!

Гость|05.10.2017 17:16|

Запретить фурам двигаться в городе в дневное время! Только ночью с 23 до 5

Имя: Гость
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