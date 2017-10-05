05.10.2017 | 15:50

В четверг, 5 октября, пензенский водитель прислал очередное видео в рубрику «Автохамы», снятое в этот же день на кольцевой дороге у ресторана «Бочка» в областном центре.

«Утром ехал по кольцу у строительного колледжа. Там, кто на кольце, тот на главной. Справа неслась фура. Если б я по правилам продолжил движение, то соскребали бы меня потом с асфальта», - рассказал мужчина.

По мнению водителя легкового авто, у фуры свое правило: кто больше, тот и на главной.