В четверг, 5 октября, пензенский водитель прислал очередное видео в рубрику «Автохамы», снятое в этот же день на кольцевой дороге у ресторана «Бочка» в областном центре.
«Утром ехал по кольцу у строительного колледжа. Там, кто на кольце, тот на главной. Справа неслась фура. Если б я по правилам продолжил движение, то соскребали бы меня потом с асфальта», - рассказал мужчина.
По мнению водителя легкового авто, у фуры свое правило: кто больше, тот и на главной.
ну и что? ну пропустил, ну молодец. больше писать не о чем?