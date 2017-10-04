04.10.2017 | 12:02

В рубрику «Автохамы» поступило видео от пензенского водителя, столкнувшегося с нарушением правил дорожного движения в областном центре.

«Вечером 3 октября примерно в 20:10 я остановился на пересечении улиц Свердлова и Красной для того, чтобы повернуть направо, к зоопарку. В этот момент передо мной на запрещающий сигнал светофора промчалась 10-я модель ВАЗа.

На записи регистратора хорошо видно, что для того водителя горел красный свет, а для пешеходов - разрешающий. Через несколько секунд я смог продолжить движение и снова заметил автомобиль нарушителя. На этот раз перед зоопарком он повернул налево между 3-м и 7-м домами на улице Красной. Поворот он совершил на пешеходном переходе через сплошную», - сообщил пензенец.

Мужчина отметил, что, к сожалению, темное время суток и не совсем качественная запись не позволяют разглядеть регистрационный номер нарушителя. Тем не менее он считает, что не стоит вести себя на дороге по-хамски, пренебрегая ПДД.