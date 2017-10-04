04.10.2017 | 08:25

В рубрику «Автохамы» пришло видео от неравнодушного пензенского водителя. Он снял его 14 сентября.

«На повороте с Революционной на Кураева машина с правительственным номером а190ах даже не показала поворот. Хотя если считать сигналом начальственную руку, высунутую в окно, то все ок», - описал произошедшее горожанин.

Мужчина также выразил надежду, что однажды пензенские водители все же начнут уважать друг друга и будут включать поворотники, предупреждая других о своих намерениях.