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Автохамы | На ул. Революционной водитель не включил поворотник

04.10.2017|08:25
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В рубрику «Автохамы» пришло видео от неравнодушного пензенского водителя. Он снял его 14 сентября.

«На повороте с Революционной на Кураева машина с правительственным номером а190ах даже не показала поворот. Хотя если считать сигналом начальственную руку, высунутую в окно, то все ок», - описал произошедшее горожанин.

Мужчина также выразил надежду, что однажды пензенские водители все же начнут уважать друг друга и будут включать поворотники, предупреждая других о своих намерениях.

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Гость|04.10.2017 10:58|

да за такое расстреливать надо!!!

Гость|04.10.2017 10:59|

Зачем выкладывать такие видео?

Красный. Встречка. И прочие грубые нарушения надо. Чтоб заставить ездить как положено, а не по правилу #никомунепомешал

Гость|04.10.2017 11:00|

Н-да... так мы и до мышей...

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