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Автохамы | Маршрутчик повернул с ул. Лермонтова на Красную по встречной полосе

04.10.2017|10:59
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В рубрику «Автохамы» поступило видео от пензенского водителя, снятое им утром в среду, 4 октября. Горожанин возмутился поведением маршрутчика на пересечении улиц Лермонтова и Красной.

На кадрах видно, что водитель микроавтобуса, следующего по маршруту № 85, поворачивает на Красную с полосы, предназначенной для встречного движения.

«Он не только на Лермонтова по встречке едет, но и, повернув, на Красной оказывается также на встречной полосе. К тому же там пешеход еще даже дорогу перейти не успел», - уточнил мужчина.

По его мнению, водителю, отвечающему за пассажиров внутри, торопиться не стоит.

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Гость|04.10.2017 11:31|

Да если за каждой маршруткой проехать сзади с регистратором от конечной до конечной, то минимум 20 нарушений зафиксируешь. На дороге они ведут себя ужасно!!!

Гость|04.10.2017 11:45|

Нормально

Минус пять рублей

Гость|04.10.2017 11:50|

Побольше таких видео с неотвратммым наказанием-глядишь порядок на дорогах появится.

Гость|04.10.2017 11:54|

Поймать,права отнять,вляпать штраф, хламовозку в утиль !

Гость|04.10.2017 12:02|

Интересно что курят маршрутчики

Гость|04.10.2017 12:02|

Спасибо за такую рубрику!

Гость|04.10.2017 12:13|

да если за каждым жоповозом следить то и по 30 нарушений будет

эпоха обиженных и стукачей

Гость|04.10.2017 12:21|

эпоха обиженных и стукачей

Вы идиот.

Гость|04.10.2017 12:22|

Гость писал(a):

да если за каждым жоповозом следить то и по 30 нарушений будет

эпоха обиженных и стукачей

правила одни для всех!

Гость|04.10.2017 12:28|

всегда при возможном случае мешаюсь им, подрезаю, не даю обогнать

Имя: Гость
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