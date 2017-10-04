04.10.2017 | 10:59

В рубрику «Автохамы» поступило видео от пензенского водителя, снятое им утром в среду, 4 октября. Горожанин возмутился поведением маршрутчика на пересечении улиц Лермонтова и Красной.

На кадрах видно, что водитель микроавтобуса, следующего по маршруту № 85, поворачивает на Красную с полосы, предназначенной для встречного движения.

«Он не только на Лермонтова по встречке едет, но и, повернув, на Красной оказывается также на встречной полосе. К тому же там пешеход еще даже дорогу перейти не успел», - уточнил мужчина.

По его мнению, водителю, отвечающему за пассажиров внутри, торопиться не стоит.