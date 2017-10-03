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Автохамы | Lada Priora выехала на встречную полосу на Ново-Тамбовской

03.10.2017|14:01
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Снято данное нарушение в июне 2017 года. На пересечении Ново-Тамбовской и Водопьянова. Автомобиль Lada Priora (государственный номер о519ва) неторопливо выкатился сначала за сплошную, а затем уверенно поехал по встречной полосе.

«Я бы мог оправдать действия человека, если бы номера его автотранспортного средства указывали на принадлежность водителя к другому региону. Но ведь наш, местный. Самое удивительное, что и разметка хорошо читается. Но для кого-то ПДД, видимо, не существует», - написал пензенец, приславший видео.

о519ва58
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Гость|03.10.2017 15:35|

админы! Когда на вашем суперпортале будет раздел для подобного видео, как в других городах?

Чтобы город видел своих героев и инспекторам было место, где палок набрать, если на дороге не набрали.

Гость|03.10.2017 15:36|

Разметка хреновая и знака не хватает !

Гость|03.10.2017 15:40|

и 2 месяца уже прошло. смысл от видео?

Гость|03.10.2017 15:45|

Гость писал(a):

и 2 месяца уже прошло. смысл от видео?
Тестовый режим, выложили - чтобы другие начали свои ролики присылать.

Гость|03.10.2017 15:51|

УУУУУ, как же это он тааак? Не аккурааатненько, не аккурааатненько!

Гость|03.10.2017 15:59|

Найти, правь изъять, направить к психиатру, тазобрак в чермет.

Имя: Гость
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