03.10.2017 | 14:01

Снято данное нарушение в июне 2017 года. На пересечении Ново-Тамбовской и Водопьянова. Автомобиль Lada Priora (государственный номер о519ва) неторопливо выкатился сначала за сплошную, а затем уверенно поехал по встречной полосе.

«Я бы мог оправдать действия человека, если бы номера его автотранспортного средства указывали на принадлежность водителя к другому региону. Но ведь наш, местный. Самое удивительное, что и разметка хорошо читается. Но для кого-то ПДД, видимо, не существует», - написал пензенец, приславший видео.