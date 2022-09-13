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Гороскоп на 14 сентября: звезды готовят день встречи с прекрасным

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Овен. Не отвергайте сходу предложение, кажущееся нелепым: в нем может быть рациональное зерно.

Телец. Неподходящий день для точных расчетов, финансовых операций, сделок с недвижимостью.

Близнецы. Одарите окружающих улыбками и комплиментами, и вы легко добьетесь своей цели.

Рак. Не отвлекайтесь на то, что неинтересно, - вы лишь бесцельно потратите время.

Лев. Найдите время для встречи с прекрасным, желательно вдвоем с любимым человеком.

Дева. Постарайтесь сегодня не включать в планы поездки, особенно на большие расстояния.

Весы. Если вам предстоит решать серьезные вопросы, приготовьтесь к долгим обсуждениям.

Скорпион. Возможны денежные поступления из источников, на которые вы вообще не рассчитывали.

Стрелец. Придется на ходу перестраиваться и принимать решения, но вы все сделаете верно.

Козерог. Избегайте людных мест и шумных компаний, день лучше провести в тишине.

Водолей. Ваша коммуникабельность поможет завязать интересные и полезные знакомства.

Рыбы. Поберегите силы и не стремитесь принимать на себя неподъемный груз.

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