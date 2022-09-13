Гороскоп на 14 сентября: звезды готовят день встречи с прекрасным

Овен. Не отвергайте сходу предложение, кажущееся нелепым: в нем может быть рациональное зерно.
Телец. Неподходящий день для точных расчетов, финансовых операций, сделок с недвижимостью.
Близнецы. Одарите окружающих улыбками и комплиментами, и вы легко добьетесь своей цели.
Рак. Не отвлекайтесь на то, что неинтересно, - вы лишь бесцельно потратите время.
Лев. Найдите время для встречи с прекрасным, желательно вдвоем с любимым человеком.
Дева. Постарайтесь сегодня не включать в планы поездки, особенно на большие расстояния.
Весы. Если вам предстоит решать серьезные вопросы, приготовьтесь к долгим обсуждениям.
Скорпион. Возможны денежные поступления из источников, на которые вы вообще не рассчитывали.
Стрелец. Придется на ходу перестраиваться и принимать решения, но вы все сделаете верно.
Козерог. Избегайте людных мест и шумных компаний, день лучше провести в тишине.
Водолей. Ваша коммуникабельность поможет завязать интересные и полезные знакомства.
Рыбы. Поберегите силы и не стремитесь принимать на себя неподъемный груз.
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