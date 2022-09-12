Сетевое издание|18+|Понедельник|12 сен 2022|22:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |

Полезное

Гороскоп на 13 сентября: сразу два знака зодиака впустую потратят свое время

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Овен. Избегайте сегодня тяжелой физической работы - возможны травмы и растяжения.

Телец. Хороший день для начала серьезного дела, будь это ремонт или смена работы.

Близнецы. Дух соревновательности придаст сил, чтобы вы показали великолепный результат.

Рак. Активность, упорство и самоорганизация - три кита, на которых сегодня держится ваш день.

Лев. Вы можете столкнуться с непониманием даже в кругу друзей и единомышленников.

Дева. Ваши трудовые подвиги не останутся без внимания и будут оценены по достоинству.

Весы. Чтобы день сложился наиболее удачно, вам придется действовать быстро и решительно.

Скорпион. Если хотите решить щекотливую проблему, проявите максимальную деликатность.

Стрелец. Держите при себе планы на ближайшее будущее и не делитесь ими ни с кем.

Козерог. Напомните о себе давним деловым партнерам - возможно, у них есть для вас предложение.

Водолей. Отложите скромность в дальний угол - наступил отличный день для самопрезентации.

Рыбы. Не тратьте время на пустяки, из всех дел выбирайте самые важные и неотложные.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте