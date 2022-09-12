Гороскоп на 13 сентября: сразу два знака зодиака впустую потратят свое время

Овен. Избегайте сегодня тяжелой физической работы - возможны травмы и растяжения.
Телец. Хороший день для начала серьезного дела, будь это ремонт или смена работы.
Близнецы. Дух соревновательности придаст сил, чтобы вы показали великолепный результат.
Рак. Активность, упорство и самоорганизация - три кита, на которых сегодня держится ваш день.
Лев. Вы можете столкнуться с непониманием даже в кругу друзей и единомышленников.
Дева. Ваши трудовые подвиги не останутся без внимания и будут оценены по достоинству.
Весы. Чтобы день сложился наиболее удачно, вам придется действовать быстро и решительно.
Скорпион. Если хотите решить щекотливую проблему, проявите максимальную деликатность.
Стрелец. Держите при себе планы на ближайшее будущее и не делитесь ими ни с кем.
Козерог. Напомните о себе давним деловым партнерам - возможно, у них есть для вас предложение.
Водолей. Отложите скромность в дальний угол - наступил отличный день для самопрезентации.
Рыбы. Не тратьте время на пустяки, из всех дел выбирайте самые важные и неотложные.
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