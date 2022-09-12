Гороскоп на 13 сентября: сразу два знака зодиака впустую потратят свое время

12.09.2022 | 21:00

Овен. Избегайте сегодня тяжелой физической работы - возможны травмы и растяжения.

Телец. Хороший день для начала серьезного дела, будь это ремонт или смена работы.

Близнецы. Дух соревновательности придаст сил, чтобы вы показали великолепный результат.

Рак. Активность, упорство и самоорганизация - три кита, на которых сегодня держится ваш день.

Лев. Вы можете столкнуться с непониманием даже в кругу друзей и единомышленников.

Дева. Ваши трудовые подвиги не останутся без внимания и будут оценены по достоинству.

Весы. Чтобы день сложился наиболее удачно, вам придется действовать быстро и решительно.

Скорпион. Если хотите решить щекотливую проблему, проявите максимальную деликатность.

Стрелец. Держите при себе планы на ближайшее будущее и не делитесь ими ни с кем.

Козерог. Напомните о себе давним деловым партнерам - возможно, у них есть для вас предложение.

Водолей. Отложите скромность в дальний угол - наступил отличный день для самопрезентации.

Рыбы. Не тратьте время на пустяки, из всех дел выбирайте самые важные и неотложные.