Гороскоп на 8 сентября: легкий флирт и немного фантазии принесут большую пользу

07.09.2022 | 21:00

Овен. День хорош для любого творчества, так что займитесь рисованием или музыкой.

Телец. Вы будете настолько убедительны, что привлечете массу сторонников.

Близнецы. Вас взбодрит легкий флирт, но от более серьезных шагов лучше воздержаться.

Рак. Избегайте чрезмерной траты любых ресурсов: материальных, физических, эмоциональных.

Лев. Хороший день для тех, кто занят физическим трудом или имеет отношение к транспорту.

Дева. Не сдерживайте фантазию, ваш креатив принесет сегодня большую пользу.

Весы. Вам следует сменить обстановку, отдохнуть - подумайте, как это сделать.

Скорпион. Ошибки, допущенные в первой половине дня, будут еще долго вам аукаться.

Стрелец. Ничто не помешает вам сегодня выполнить то, что вы запланировали заранее.

Козерог. Не отказывайтесь от задуманного, даже если что-то пойдет немного не так.

Водолей. Полезно будет уже сегодня обсудить совместные планы на выходные.

Рыбы. Помощь, о которой вас попросят, ограничьте советом и словами поддержки.