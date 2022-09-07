Полезное

Гороскоп на 8 сентября: легкий флирт и немного фантазии принесут большую пользу

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru

Овен. День хорош для любого творчества, так что займитесь рисованием или музыкой.

Телец. Вы будете настолько убедительны, что привлечете массу сторонников.

Близнецы. Вас взбодрит легкий флирт, но от более серьезных шагов лучше воздержаться.

Рак. Избегайте чрезмерной траты любых ресурсов: материальных, физических, эмоциональных.

Лев. Хороший день для тех, кто занят физическим трудом или имеет отношение к транспорту.

Дева. Не сдерживайте фантазию, ваш креатив принесет сегодня большую пользу.

Весы. Вам следует сменить обстановку, отдохнуть - подумайте, как это сделать.

Скорпион. Ошибки, допущенные в первой половине дня, будут еще долго вам аукаться.

Стрелец. Ничто не помешает вам сегодня выполнить то, что вы запланировали заранее.

Козерог. Не отказывайтесь от задуманного, даже если что-то пойдет немного не так.

Водолей. Полезно будет уже сегодня обсудить совместные планы на выходные.

Рыбы. Помощь, о которой вас попросят, ограничьте советом и словами поддержки.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте