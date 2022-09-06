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Гороскоп на 7 сентября: для кого среда станет сложным днем

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Овен. В первой половине дня возможно известие, из-за которого вы измените планы на вечер.

Телец. Найдите время для активного общения с младшими членами семьи.

Близнецы. Вам может потребоваться разговор с другом, который выслушает и даст совет.

Рак. Хороший день для покупки мебели, бытовой техники, полезных в хозяйстве вещей.

Лев. Физическая активность сегодня принесет пользы больше, чем в другой день.

Дева. Избегайте калорийной пищи, не перегружайте желудок, ешьте больше овощей и фруктов.

Весы. Прислушайтесь к разговорам вокруг - полученные сведения могут сыграть вам на руку.

Скорпион. Если дело застопорится, не переживайте - скоро все пойдет своим путем.

Стрелец. Сложный день, в течение которого вам придется несколько раз поменять планы.

Козерог. Проект, который вы давно задумали, но пока не реализовали, получит новое развитие.

Водолей. Возможны проблемы с техническим состоянием вашего транспортного средства.

Рыбы. Если у вас появится острая потребность в прекрасном, не замедлите удовлетворить ее.

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