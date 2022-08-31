В ПФР рассказали, как безработным и женщинам выйти на пенсию досрочно

31.08.2022 | 12:38

Пенсионная реформа 2019 года проходит поэтапно. К 2028 году возраст выхода на пенсию для женщин увеличится с 55 до 60 лет, а для мужчин с 60 до 65 лет.

В Пенсионном фонде России напомнили гражданам, кто может выйти на пенсию раньше установленного срока.

В ПФР отметили, если человек никак не может найти работу, то по представлению службы занятости он имеет право выйти на заслуженный отдых на два года раньше положенного срока.

Важным условием является факт, что гражданин обязательно должен быть зарегистрирован в качестве официально ищущего работу.

Еще одной категорией граждан, кто может досрочно выйти на пенсию, являются россияне с большим стажем работы

«Если у женщины есть большой стаж - 37 лет и более, то она может пойти на пенсию в 55 лет. А мужчины со стажем не менее 42 лет выйти на пенсию в 60 лет», - сообщили в пресс-службе ПФР.

В ведомстве уточнили, что такая возможность появится у россиян только к 2028 году, а пока женщины могут выходить на пенсию на 2 года раньше положенного срока. Пенсионные привилегии есть и у многодетных мам.

«Так, если у мамы три ребенка, то она может выйти на пенсию в 57 лет, если четыре ребенка - в 56 лет. А мамы пятерых и более детей имеют право на пенсию в 50 лет. Но при этом у всех этих категорий женщин должен быть страховой стаж не менее 15 лет», - отметили в ведомстве.