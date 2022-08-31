Гороскоп на 1 сентября: трем знакам в День знаний стоит остерегаться манипуляций

31.08.2022 | 21:08

Овен. Вами могут попытаться манипулировать или использовать в неблаговидных целях.

Телец. Постарайтесь уделить как можно больше времени семье, особенно детям.

Близнецы. Ваши физические и интеллектуальные возможности на пике, не упустите момент.

Рак. Удачный день для презентации проекта или обоснования собственной точки зрения.

Лев. Общаться с противоположным полом сегодня следует только на своей территории.

Дева. Ваш день будет наполнен цветами, поздравлениями и радостными эмоциями.

Весы. Ваше хорошее настроение может дать кому-то повод воспользоваться им.

Скорпион. Не увлекайтесь излишне сложными схемами, самый простой путь - наиболее верный.

Стрелец. Хорошо подумайте, если вас попросят об услуге с использованием служебного положения.

Козерог. Вы сегодня способны улавливать тончайшие нюансы в настроении любимого человека.

Водолей. Рекомендуется работа в команде - действуя самостоятельно, вы рискуете наделать ошибок.

Рыбы. Найдите время, чтобы выстроить планы на месяц, и почти все будет реализовано.