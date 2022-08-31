Гороскоп на 1 сентября: трем знакам в День знаний стоит остерегаться манипуляций

Овен. Вами могут попытаться манипулировать или использовать в неблаговидных целях.
Телец. Постарайтесь уделить как можно больше времени семье, особенно детям.
Близнецы. Ваши физические и интеллектуальные возможности на пике, не упустите момент.
Рак. Удачный день для презентации проекта или обоснования собственной точки зрения.
Лев. Общаться с противоположным полом сегодня следует только на своей территории.
Дева. Ваш день будет наполнен цветами, поздравлениями и радостными эмоциями.
Весы. Ваше хорошее настроение может дать кому-то повод воспользоваться им.
Скорпион. Не увлекайтесь излишне сложными схемами, самый простой путь - наиболее верный.
Стрелец. Хорошо подумайте, если вас попросят об услуге с использованием служебного положения.
Козерог. Вы сегодня способны улавливать тончайшие нюансы в настроении любимого человека.
Водолей. Рекомендуется работа в команде - действуя самостоятельно, вы рискуете наделать ошибок.
Рыбы. Найдите время, чтобы выстроить планы на месяц, и почти все будет реализовано.
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