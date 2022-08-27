Психолог объяснила, как искоренить намеки на нетрадиционную ориентацию у детей

27.08.2022 | 08:04

Некоторые российские подростки взрослея, начинают ценить плюсы индивидуальности и стремятся выделиться из толпы. Иногда их поведение становится предметом осуждения со стороны взрослых, которые не понимают своих детей.

Пензячка Марина Т. посетовала, что ее 14-летний сын проколол оба уха и повесил две серьги. А муж категорически против этого, поскольку считает, что так делают люди нетрадиционной ориентации. Между ними возникла ссора и теперь отец с сыном не общаются.

По словам медицинского психолога Пензенской областной психиатрической больницы им. К. Р. Евграфова Марины Кобзевой, с помощью правильных слов и примеров ситуацию можно исправить.

«Ваш сын взрослеет, хочет, чтобы его воспринимали всерьез. А отец не желает становиться равным. Вам как матери и жене придется с ними долго работать. Супругу стоит сказать, что у сына появляются авторитеты, на которых он хочет быть похожим, и серьги — это лишь вершина айсберга. Нужно общаться с сыном на равных, уважать его мнение, знать его интересы, и тогда отец станет главным авторитетом для подростка», - выразила мнение Марина Кобзева.

Психолог отметила, что ребенку следует объяснить, что если он хочет выделиться из толпы, то вовсе не обязательно носить серьги или делать татуировки.

«Есть масса других способов: спорт, успехи в учебе, необычные увлечения. Отец и сын должны говорить как мужчина с мужчиной, в форме диалога. Чтобы каждый имел возможность изложить свои доводы», - считает Кобзева.