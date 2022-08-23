Гороскоп на 24 августа: предательство и борьба, каким знакам стоит быть внимательными

23.08.2022 | 21:00

Овен. Сегодня вам нужно больше внимания от окружающих, поэтому возможны обиды и претензии. Не стоит отталкивать близких людей своим поведением.

Телец. Вы быстрее добьетесь своего, если будете действовать не в одиночку, а с союзниками. Единомышленники смогут оказать вам помощь.

Близнецы. Ваш творческий потенциал сегодня на высоте, дерзайте и не отступайте. Задуманное обязательно сбудется.

Рак. Согрейте любимых людей лаской и заботой, и вы немедленно почувствуете отдачу.

Лев. Не снимайте с себя ответственность и не пускайте дела на самотек. Отсутствие контроля повлечет печальные последствия.

Дева. В вашей жизни может появиться новый финансовый или карьерный стимул.

Весы. Лучше всего будут удаваться дела, требующие сосредоточенности и пунктуальности. постарайтесь провести весь день в тишине.

Скорпион. Во второй половине дня стоит ждать хороших новостей о родственниках или друзьях.

Стрелец. Опасайтесь оказаться в плену иллюзий, лучше снимите розовые очки. Вас могут предать близкие люди.

Козерог. Будьте особо внимательны при обращении с финансовыми и юридическими документами. Одна ошибка может лишить огромной суммы денег.

Водолей. Вы сумеете отстоять свою точку зрения, если заранее запасетесь аргументами. Прежде чем вступать в спор - подготовьтесь.

Рыбы. От навязчивых мыслей вас избавит любимое развлечение или что-нибудь вкусное. Не отказывайте себе в удовольствиях.