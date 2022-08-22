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В ПФР назвали условие выхода на пенсию в 50 лет

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В Пенсионном фонде России напомнили, что некоторые категории граждан РФ могут выйти на пенсию раньше положенного срока.

Согласно действующему законодательству, мужчины выходят на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины – в 60 лет. В настоящий момент продолжается переходный период, который будет действовать до 2028 года.

В 2022 году возраст для выхода на пенсию по старости для мужчин и женщин

составляет 61,5 год и 56,5 лет соответственно.

По общим правилам пенсия по старости в этом году назначается при наличии не менее 23,4 пенсионного коэффициента, не менее 13 лет страхового стажа и установленного пенсионного возраста.

В ПФР назвали несколько случаев, когда возможно досрочное назначение пенсии. Например, выйти на заслуженный отдых раньше положенного срока могут мужчины с 60 лет при стаже не менее 42 лет, женщины с 55 лет при стаже не менее 37 лет.

При увольнении из-за ликвидации или сокращения и отсутствии подходящих вакансий от центра занятости, безработным мужчинам со стажем от 25 лет и женщинам со стажем от 20 лет можно выйти на пенсию на 2 года раньше.

При работе с вредными условиями и в горячих цехах не менее 10 лет для мужчин и 7,5 года для женщин и общем стаже 20 и 15 лет соответственно – мужчины могут выйти на пенсию в 50 лет, а женщины — в 45 лет.

Педагоги в организациях для детей, врачи и медперсонал после 25 лет работы учителем независимо от возраста и общего стажа. Если право на пенсию возникло в 2022 году она будет назначена только через 4 года.

«Полный список льготных категорий — в ст. 30-34 «Закона о страховых пенсиях», - напомнили в пресс-службе ПФР.

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