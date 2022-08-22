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Гороскоп на 22 августа: конфликты и депрессия - кому стоит опасаться начала недели

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Овен. Удачу сегодня принесет бизнес, связанный с недвижимостью, продажей и обменом квартир.

Телец. Не поддавайтесь депрессии и утомлению, особенно в середине дня.

Близнецы. Вечером лучше отвлечься от мыслей о работе, иначе может быть бессонница.

Рак. В этот день вам предстоит действовать энергично и обдуманно. Рассчитывайте на свои силы.

Лев. Сегодня вы можете не опасаться конфликтов, которые испортят ваши отношения с домочадцами.

Дева. День идеален для косметологических процедур, массажа, гимнастики.

Весы. Вас сегодня могут посетить грустные мысли, но не поддавайтесь депрессии.

Скорпион. Будьте осторожны - сегодня велик риск встретиться с аферистами и обманщиками.

Стрелец. Не исключено, что вечером вам предстоит выслушать чьи-то откровения.

Козерог. В этот день будут удачны любые покупки - приобретенные вещи вас не разочаруют.

Водолей. Сегодня вам показан спокойный образ жизни - надо отдохнуть и привести в порядок свои мысли.

Рыбы. Люди творческих профессий сегодня могут рассчитывать на прилив вдохновения.

Секреты для дачников и огородников, полезные советы для здоровья, предсказания астрологов и другая важная информация для читателей портала Penzainform.ru в одном разделе.

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