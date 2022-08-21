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Способы избавиться от надоедливых мошек на кухне оказались крайне простыми

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Несмотря на то что появляющиеся в квартирах мошки являются совершенно безобидными насекомыми, не несущими в себе ни малейшей угрозы ни для здоровья, ни уж тем более для жизни людей, созерцание целого роя мошек вряд ли кого-то воодушевит.

Наверняка каждый человек сталкивался с мошками хотя бы раз в жизни, подмечая, что они не только появляются буквально из ниоткуда, но еще и практически не поддаются уничтожению! На самом же деле при грамотном подходе справиться с этими надоедливыми насекомыми вполне реально!

Чаще всего эти насекомые появляются в квартире в том случае, если на кухне имеются грязные овощи либо фрукты, а также при нерегулярном избавлении от скапливающихся на кухне остатков различной пищи и ненадлежащей гигиене мусорного ведра. Вполне могут появиться мошки и при наличии в квартире комнатных растений, аквариумов или клеток с домашними животными - при некачественном уходе они очень быстро превращаются в крайне благоприятную обитель для мошек.

И еще одной, тоже очень распространенной причиной появления мошек может стать система водопровода либо канализации, ведь в них легко могут скапливаться частички пищи и целого ряда иных поддающихся процессам гниения продуктов!

Перед тем, как приступить к их уничтожению, важно постараться максимально оперативно устранить провоцирующие их появление факторы - лишь в этом случае борьба будет успешной!

Методов несколько. Первый - банановая кожура. Это, пожалуй, наипростейшая и одна из наиболее распространенных ловушек для мошек. Банановую кожуру укладывают в пакет, который в свою очередь оставляют на ночь в открытом виде. Впрочем, в случае отсутствия банановой кожуры можно смело поместить в пакет и любой иной разрезанный фрукт - приманка все равно будет очень действенной, так как мошки просто обожают скапливаться в местах с гниющими продуктами питания! А поутру пакет с собравшимися в нем на трапезу мошками максимально быстро закрывают и сразу же выносят из дома!

Уксус и жидкое мыло. Хорошую службу сослужит и уксусный раствор, в который добавляют немного жидкого мыла. Такой «напиток» ставится в местах скопления мошек - слетаясь на приятный для них аромат, они будут гибнуть при попадании в мыльную пленку.

Чеснок или табак. С их помощью не составит особого труда справиться с облюбовавшими различные комнатные растения мошками - небольшие щепотки табака или разрезанные дольки чеснока кладут в каждый горшок с растительностью.

Апельсин с гвоздикой. Данный способ отлично себя зарекомендовал при уничтожении поселившихся на кухне мошек. Небольшую палочку сухой гвоздики заворачивают в апельсиновую кожуру, после чего раскладывают такие приманки по кухонным ящичкам и шкафчикам. По прошествии некоторого времени можно будет заметить, что популяция надоедливых мошек заметно уменьшилась!

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