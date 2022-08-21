Гороскоп на 21 августа: звезды советуют отказаться от покупок и встреч

21.08.2022 | 00:01

Овен. Не верьте сегодня ничему, чего вы не видели своими глазами.

Телец. Четкий распорядок дня сегодня поможет вам не растрачивать силы по мелочам.

Близнецы. Сегодня от вас потребуется способность быстро принимать решения.

Рак. В этот день от умения хранить тайны будет зависеть репутация вашей семьи.

Лев. Денежные неурядицы сегодня достигнут своей кульминации.

Дева. Во второй половине дня неплохо бы заняться подведением определенных итогов.

Весы. Тщательно следите за тратами - сегодня вам надо быть экономными.

Скорпион. Телефонные разговоры сегодня лучше вести в первой половине дня.

Стрелец. Постарайтесь сегодня встряхнуться - вам нужно срочно избавиться от состояния апатии.

Козерог. В этот день повышена вероятность несчастных случаев - падений, ушибов, ожогов.

Водолей. Не стоит сегодня делать крупные покупки, особенно без согласования с любимым человеком.

Рыбы. Забота о нервной системе является главной задачей на сегодняшний день.

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